PhotonPay 光子易全球收單現已接入 Apple Pay & Google Pay

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PhotonPay

07 7月, 2026, 13:30 CST

香港2026年7月7日 /美通社/ -- 在全球化經營中，每一次支付摩擦都是一次潛在棄單。

PhotonPay光子易全球收單現已全面支持 Apple Pay Google Pay 快捷支付。通過我們的嵌入式收銀臺，即可快速接入，同步獲得 Visa、Mastercard、JCB 等多種本地支付方式的收單能力。

全球支付格局正在經歷重塑。Worldpay 最新《2026 全球支付報告》顯示，數字錢包已佔據全球線上交易的 56%、線下交易的 33%，合計交易規模超 13.8 萬億美元，正式躍居全球第一大支付方式。

這其中，Apple Pay 與 Google Pay 憑藉在歐美市場約 30%-35% 的市占率，已成為數字錢包陣營中增長最快的兩極。當複雜的表單填寫被指紋與面容識別取代，一鍵結賬帶來的不僅是消費者體驗的躍升，更是商戶端轉化率的實質性增長。

將 Apple Pay 與 Google Pay 設為結賬首選項，意味著徹底消除傳統支付的繁瑣表單。顧客在加購後無需反復輸入卡號與帳單地址——只需一次簡單的面容或指紋識別，即可實現一觸即付

這種去摩擦化的結賬體驗，將為您帶來立竿見影的業務增量：

  • 提升訂單轉化率：將冗長的結賬步驟壓縮至極致，挽回因填表繁瑣而流失的高意向訂單
  • 搶佔移動端紅利：完美適配碎片化消費場景，無縫銜接用戶的流覽與購買行為，挖掘銷售潛力
  • 貼合全球消費習慣：用消費者最熟悉、最信任的支付方式，為品牌出海保駕護航

為什麼選擇 PhotonPay 光子易？

支付成功率、經營效率、本地合規安全，是出海企業突破增長瓶頸的三個關鍵變數。這一次的 Apple Pay、Google Pay 接入，只是 PhotonPay 持續投入的一個切面。

1. 快速覆蓋主流市場 

PhotonPay光子易已佈局中國香港、歐美、東南亞等主流市場，依託本地化的牌照與管道資源，幫助商戶在目標市場快速完成支付能力接入。無論是新興品牌還是成熟企業，都能加速觸達更廣泛的目標客戶，提升市場滲透效率。

2. 行業定制化解決方案 

不同行業的支付訴求差異顯著——跨境電商關注轉化率，遊戲與數娛關注到賬速度與多幣種結算，平臺型業務關注分賬與資金歸集。 PhotonPay光子易針對不同業務提供定制化接入方案，確保支付能力與業務節奏同步生長。

3. 安全可靠的合規風控能力 

依託全球 20+ 支付與金融牌照資質， PhotonPay光子易構建了全鏈路帳戶安全保障體系。智能風控引擎即時識別交易風險，資金管理策略經過嚴密設計，確保每一筆交易合規、透明、可追溯。

4. 豐富的本地市場經驗 

PhotonPay光子易團隊深耕多個區域市場，熟悉當地監管環境、支付習慣與商業文化。這種本地化經驗能幫助客戶更快適配新市場規則、降低進入門檻，而不是從零摸索。

PhotonPay光子易此次接入 Apple Pay 與 Google Pay，正是以更輕量的接入方式，支撐更順滑的全球收單體驗。

深耕本地，無界支付。未來，我們將持續進化本地化能力，以極致的支付體驗，構築企業挺進全球市場的核心底氣。

SOURCE PhotonPay

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