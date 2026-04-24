創作者贊助服務「pixivFANBOX」迎來8週年，註冊創作者突破30萬人！日本以外地區用戶比例及贊助動向最新趨勢公布

日本國內外持續增長，用戶數突破1500萬，註冊創作者突破30萬

pixivFANBOX是一個粉絲交流社群，以月費制方式支持創作者持續創作的訂閱平台。透過使用pixivFANBOX，粉絲可以按月贊助喜愛的創作者，創作者則可以向贊助者獨家分享創作幕後故事、享受與贊助者交流的樂趣。

服務上線8年來，用戶數已突破1500萬，註冊創作者超過30萬，投稿數超過700萬件。

此外，日本以外地區用戶超過800萬人，占了用戶總數的一半以上。日本海外贊助者中約66%都有贊助日語創作者；過去一年中，開始贊助日本創作者的海外用戶數量幾乎翻倍，跨越語言障礙的贊助活動持續增加。

不僅如此，從語言設定來看，創作者數量增長最快的為韓語，其次是英語，第三位則是繁體中文。由此可見，在整個pixivFANBOX平台中，日本以外地區用戶的活躍度正不斷提升。

※語言設定為日語的用戶定義為日本用戶，語言設定為非日語的用戶定義為海外用戶。

在眾多創作者活躍於插畫、漫畫領域的同時，類別的多樣性也在過去一年中不斷提升

從顯示創作者活動領域的「類別」的設定人數來看，與去年相同，整個pixivFANBOX內插畫、漫畫、VTuber、小說和3D等類別依然位居前列。且上述領域的創作者大多透過綁定pixiv及BOOTH，積極宣傳作品、銷售周邊等。

同時，若只看過去一年內新註冊的創作者，則可以發現設定Cosplay、軟硬體、音聲作品、遊戲等類別人數較多，這表明不受媒介限制、各領域的創作者活動正在不斷擴展。

創作者與粉絲之間誕生新的邂逅，過去一年內有140萬人開始新的贊助

隨著創作者類別的多樣化和日本海外創作者數量的增加，創作者與粉絲之間每天都在不斷產生新的邂逅。

過去一年中，有140萬人首次贊助此前未曾贊助過的創作者，這說明在pixivFANBOX上進行贊助的用戶中，約四分之三選擇了贊助初次認識的創作者。

不僅如此，在這140萬人中，有53萬名用戶是首次在pixivFANBOX上贊助創作者，可見新用戶呈持續增長趨勢。

加深創作者與粉絲之間的聯繫，致力於打造更安心使用的服務

在過去一年中，我們新增了促進和加深創作者與粉絲之間聯繫的功能。

2025年6月，我們增加了投稿一覽的排序功能，讓首次訪問創作者頁面的人能夠更方便地了解其過往活動，從而決定是否追蹤或贊助。2025年10月，我們推出了備受期待的連接Discord功能，幫助創作者輕鬆管理並靈活訂製與粉絲的交流空間。

此外，pixivFANBOX還透過啟用針對投稿轉載程序的攔截功能、向搜尋引擎提交DMCA申請等方式，持續採取措施應對無授權轉載網站。

邁入第9年的pixivFANBOX

進入第9年後，pixivFANBOX將持續新增與改善各項功能，舉辦更多企劃活動，讓用戶們能安心且快樂地投入創作。

藉由創作者的創作熱情與粉絲的應援之力，pixivFANBOX將持續努力，讓雙方的生活更加豐富。9週年之後，我們也將朝更高的成長目標邁進。

關於pixivFANBOX https://www.fanbox.cc/

pixivFANBOX是一個為了支持創作者持續創作而誕生的粉絲交流社群。創作者可透過每月獲得粉絲贊助，並向贊助者公開創作幕後內容，享受與粉絲互動的樂趣。將於2026年4月26日（日）迎來8週年。

pixiv股份有限公司 https://www.pixiv.co.jp

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代表董事CEO：丹羽 康弘

事業內容：網路服務事業

成立日期：2005年7月25日

SOURCE pixiv Inc.