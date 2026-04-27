~기능 업데이트를 기념하여, 전 세계의 소설 크리에이터를 대상으로 한 단편소설 창작 챌린지를 개최!~

도쿄, 2026년 4월 27일 /PRNewswire/ -- 주식회사 픽시브(본사: 도쿄도 시부야구, 대표 이사 CEO: 니와 야스히로(丹羽 康弘), 이하 픽시브)가 운영하는 일러스트, 만화, 소설 작품 투고 플랫폼 'pixiv'는 글로벌 소설 크리에이터 지원을 더 강화하기 위하여 소설 투고 기능을 대폭 업데이트하였습니다.

이번 업데이트에서는 소설의 첫인상을 결정하는 표지 제작 기능에서 한국어를 포함한 7개 언어 지원, 영어권의 이야기 표현에 빠질 수 없는 '기울임(Italic)', 각국 독자적인 출판 관습에 맞춘 '강조점 위치 최적화' 등, 각 언어별 집필 문화에 맞춘 기능 개선을 진행하였습니다.

pixiv소설, 글로벌 웹소설 크리에이터를 위한 기능 업데이트! 한국어 표지 지원 & SNS 공유 기능도 강화

또한, 본 업데이트를 기념하여 한국 웹소설 크리에이터도 가볍게 참가할 수 있는 초단편소설 투고 기획 'pixiv 글로벌 단편소설 창작 챌린지'를 4월 27일(월)부터 개최합니다.

■ 업데이트 상세: 크리에이터의 표현을 더욱 아름답고 풍부하게

소설 표지 기능의 다국어 지원

80종 이상의 공식 템플릿(커스텀 컬러 지원)을 조합하여 표지를 제작할 수 있는 기능을 한국어를 포함한 7개 언어에 최적화하였습니다.

한국어 표시 미비점 보완 : 특정 언어 및 기호의 글자 깨짐 현상과 공백이 되는 현상을 개선하여, 입력한 대로 제목이 아름답게 표시되도록 구현했습니다.

특정 언어 및 기호의 글자 깨짐 현상과 공백이 되는 현상을 개선하여, 입력한 대로 제목이 아름답게 표시되도록 구현했습니다. 각국•지역 출판문화를 재현: 중국어의 세로쓰기에 사용되는 괄호(「」 및 《》등)와 문장 부호를 올바른 방향과 모양으로 표시합니다.

글로벌 표준 '표기법' 지원

해외 유저의 '가독성'과 '집필 편의성'을 향상시키기 위해, 미묘한 뉘앙스까지 표현 가능한 글로벌 표준 표기법을 도입하였습니다.

기울임(Italic) 지원: 영어권의 심리 묘사와 회상 장면에 필수인 '기울임'을 이용할 수 있게 되었습니다.

현지 사양에 맞춘 강조점(Emphasis mark): 일본어의 '글자 위'에 표시하는 것뿐만 아니라, 중국어 간체자 가로쓰기 시에는 '글자 아래'에 표시되도록 각 언어의 출판 관습에 맞춰 최적화를 구현하였습니다.

'pixiv소설 이미지 메이커' 다국어 지원

2024년 3월에 상설화된, 소설 본문을 이미지화하여 공유할 수 있는 기능 'pixiv소설 이미지 메이커'도 다국어를 지원합니다. 투고한 소설 중에서 마음에 드는 문장이나 하이라이트인 장면을 골라, SNS에서 눈길을 끄는 아름다운 텍스트 배치 이미지를 제작할 수 있게 됩니다. X 등에서 간편하게 공유하여 작품을 어필할 수 있는 계기를 만듭니다.

■ 글로벌 소설 투고 기획 'pixiv 글로벌 단편소설 창작 챌린지'

글로벌 소설 기능 업데이트를 기념하여, 전 세계의 소설 크리에이터를 대상으로 한 투고 챌린지를 개최합니다. 본 기획은 소설 표지 기능을 사용한 '짧은 이야기'를 모집하고 있으며, 누구든지 부담 없이 참가하실 수 있습니다.

[투고 기획 페이지]

https://www.pixiv.net/novel/contest/pixivflash26

[개최 기간]

2026년 4월 27일(월) ~ 5월 31일(일) 23:59 (JST)

[참가 조건]

・소설 작품 언어 설정에서 일본어 이외의 언어를 설정할 것.

※pixiv 언어 설정과는 별개입니다.

・소설 표지 기능을 사용하여 제목을 입력할 것.

・아래 지정 태그를 설정하여 투고할 것.

pixivFlash26

[테마]

비밀

[분량 제한]

・단어 수 기준 언어(영어•유럽 언어•말레이어•인도네시아어 등):

1,000 words 이내

※pixiv 소설 투고 에디터 화면 하단에 표시되는 카운터는 '글자 수(Characters)'만 지원합니다. 단어 수(Words)는 외부 에디터로 사전에 확인하신 후 투고해 주시기 바랍니다.

・글자 수 기준 언어(중국어•한국어•태국어 등):

2,000자 이내

[특전•상품]

추첨을 통해 총 10분께 공식 SNS에서 작품 소개 혜택과 함께 아래 상품을 증정합니다.

・공식 SNS에서 작품 픽업 소개

투고해 주신 작품을 해당 언어별 pixiv 공식 SNS 계정(X, Weibo, Facebook 등)을 통해 소개해 드립니다.

픽시브에서는 앞으로도 한국을 비롯하여 전 세계의 웹소설 크리에이터가 국경과 언어를 넘어 자신의 작품을 선보이고, 다양한 문화가 교차하는 플랫폼을 목표로 서비스 개선과 확충을 위해 지속적으로 노력해 나가겠습니다.

■pixiv소설이란? https://www.pixiv.net/novel

'pixiv소설'(pixiv 소설 투고 기능)에는 폭넓은 장르의 소설이 투고되며, 지금까지 2,500만여 작품이 투고되었습니다. 연간 작품 열람 수는 88억 회를 넘으며, 출판사 또는 pixiv 등이 주최하는 공모전과 투고 기획도 활발히 개최되고 있습니다.

pixiv소설 편집부 공식 X: https://x.com/pixiv_shosetsu

pixiv소설 편집부 공식 FANBOX: https://pixiv-shosetsu.fanbox.cc/

■pixiv란? https://www.pixiv.net

'작품을 통한 커뮤니케이션'에 초점을 맞춘, 크리에이터를 위한 SNS(소셜 네트워크 서비스)입니다. '창작 활동을 더 즐겁게 만든다'라는 이념 아래, 작품(일러스트•만화•소설) 발표와 교류에 특화된 서비스로서 2007년 9월부터 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 등록된 유저 수는 1억 명이 넘습니다.

■주식회사 픽시브 https://www.pixiv.co.jp

주소지: 도쿄도 시부야구 센다가야 4초메 23번 5호

대표 이사 CEO: 니와 야스히로(丹羽 康弘)

업무 내용: 인터넷 서비스 사업

설립일: 2005년 7월 25일

SOURCE pixiv Inc.