크리에이터 지원 서비스 'pixivFANBOX'가 8주년을 맞이해, 등록 크리에이터 30만 명을 돌파! 해외 유저 비율과 지원 동향에 관한 최신 트렌드 공개

도쿄, 2026년 4월 24일 /PRNewswire/ -- 주식회사 픽시브(본사: 도쿄도 시부야구, 대표이사 CEO: 니와 야스히로, 이하 픽시브)가 운영하는 크리에이터 지원 서비스 'pixivFANBOX'가, 2026년 4월 26일(일) 서비스 개시 8주년을 맞이합니다.

이를 기념하여 서비스 성장 및 지원 활동에 관련된 데이터 등을 공개합니다.

크리에이터 지원 서비스 ‘pixivFANBOX’가 8주년을 맞이해, 등록 크리에이터 30만 명을 돌파

일본 국내외에서 성장을 거듭해, 유저 1,500만 명, 등록 크리에이터 30만 명을 돌파

pixivFANBOX란, 크리에이터의 지속적인 창작 활동을 지원하기 위한 팬 커뮤니티가 모이는 월정액 구독 플랫폼입니다. pixivFANBOX를 이용하시면 팬은 크리에이터를 매월 지원할 수 있으며, 크리에이터는 창작의 비하인드를 지원자에게만 공개하고, 지원자와의 커뮤니케이션을 즐길 수 있습니다.

서비스 출시 후 지난 8년 동안 유저 수는 1,500만 명, 등록 크리에이터는 30만 명, 투고 수는 700만 건을 돌파하였습니다.

나아가, 해외 유저는 800만 명을 돌파하며 총유저 수의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 해외 지원자 중 약 66%가 일본어 크리에이터를 지원하고 있으며, 해외에서 일본으로의 지원 시작 건수는 지난 1년간 약 2배로 증가하는 등, 언어의 벽을 넘은 지원이 이어지고 있습니다.

또한 언어 설정별로 크리에이터 수의 성장률을 보면 한국어가 1위, 영어가 2위, 중국어 번체가 3위를 차지하고 있으며, pixivFANBOX 전체에서 해외 이용자의 활동이 활발한 것을 알 수 있습니다.

※언어 설정이 일본어인 유저를 국내 유저, 언어 설정이 일본어 외의 언어인 유저를 해외 유저라고 정의합니다.

많은 크리에이터가 일러스트 및 만화 카테고리에서 활동하는 가운데, 카테고리의 다양성이 더욱 확장된 1년

크리에이터의 활동 분야를 나타내는 '카테고리'의 설정 인원수를 보면, pixivFANBOX 전체에서는 작년과 마찬가지로 일러스트와 만화, VTuber, 소설, 3D가 상위를 차지하고 있습니다. 해당 카테고리에서 활동하는 크리에이터 대다수는 pixiv 및 BOOTH 연동을 통해 작품 공지 및 굿즈 판매를 적극적으로 진행하고 있습니다.

반면, 최근 1년간 신규 등록한 크리에이터로 한정하면 코스프레, 소프트웨어•하드웨어, 음성 작품, 게임 등의 카테고리를 설정한 비중이 높게 나타납니다. 이를 통해 매체와 관계없이 다양한 영역에서 크리에이터 활동이 넓어진 것을 알 수 있습니다.

크리에이터와 팬의 새로운 만남이 이어지며, 지난 1년간 140만 명이 신규 지원을 시작

크리에이터 카테고리의 다양화 및 해외 크리에이터 증가와 함께, 크리에이터와 팬의 새로운 만남이 매일 이어지고 있습니다.

지난 1년간, 지금까지 지원한 적이 없는 크리에이터에게 새로 지원을 시작한 인원수가 140만 명에 달했으며, pixivFANBOX에서 지원하고 계신 분들 가운데 약 4명 중 3명이 새로 만난 크리에이터를 지원한 셈입니다.

또한 140만 명 중 pixivFANBOX에서 처음으로 누군가를 지원한 인원수는 53만 명으로, 신규 이용자가 지속적인 증가 추세에 있음을 확인했습니다.

팬과의 유대를 강화하고, 더 안심하고 이용할 수 있는 서비스를 목표로 한 활동 실시

지난 1년간, 크리에이터와 팬의 유대를 촉진•발전시키기 위한 신기능을 추가했습니다.

2025년 6월에 투고 목록 정렬 기능을 추가하여, 처음으로 크리에이터 페이지를 방문한 사람이 크리에이터의 과거 활동을 확인하고 팔로우 및 지원을 검토하기 쉬워졌습니다.

2025년 10월에는 이전부터 요청이 많았던 Discord 연동 기능을 출시하여, 크리에이터가 팬과의 교류 공간을 간편하게 관리하고 유연하게 커스터마이즈할 수 있게 되었습니다.

또한, pixivFANBOX에서는 투고 전재 프로그램 차단 기능 출시 및 검색 엔진에 대한 DMCA 신고 등을 통해, 무단 전재 사이트 대책도 지속적으로 실시하고 있습니다.

9주년을 맞이하는 pixivFANBOX

9년째를 맞이하여 앞으로도 유저 여러분이 안심하고 즐겁게 창작 활동에 몰두하실 수 있도록, pixivFANBOX는 다양한 기능을 추가•개선하고 기획을 개최할 예정입니다.

크리에이터의 창작, 그리고 팬의 응원에서 힘을 받아, 모두의 삶을 보다 풍요롭게 만드는 세상을 목표로, pixivFANBOX는 9년째에도 더욱 큰 성장을 지향하겠습니다.

pixivFANBOX란? https://www.fanbox.cc/

pixivFANBOX는 크리에이터의 계속적인 창작 활동을 응원하는 팬 커뮤니티입니다. 크리에이터는 팬으로부터 매월 지원을 받을 수 있으며, 창작의 뒷얘기를 지원자에게만 공개하고 지원자와의 커뮤니케이션을 즐길 수 있습니다. 2026년 4월 26일(일) 8주년을 맞이합니다.

주식회사 픽시브 https://www.pixiv.co.jp

소재지: 도쿄도 시부야구 센다가야4-23-5

대표이사 CEO: 니와 야스히로

사업내용: 인터넷 서비스사업

설립일: 2005년 7월 25일

SOURCE pixiv Inc.