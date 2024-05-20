易達資本入選Preqin 全球「表現最佳的風險投資基金」

易達資本一期基金作為新興市場沙特的新基金產品，用財務表現在全球排行榜中贏得了一席之地。「這證明我們的投資策略是正確的，也是對我們團隊投資能力的認可」，易達資本創始及管理合夥人Jessica Wong表示，「沙特是一個方興未艾的風險投資目標市場，為全球投資者帶來前所未有的機會，潛力巨大，我們對這個市場的未來充滿信心。」

易達資本是一家致力於幫助中國領軍企業出海開展全球化業務的投資機構。2019年初，為落實「2030願景」規劃，在沙特王儲穆罕默德•本•薩拉曼的親自授意下， 易達資本在沙特阿拉伯首都利雅德成立。

易達資本致力於推動中國與中東北非區域企業全球化發展，與本地合作夥伴共建沙特阿拉伯等中東北非地區國家科創生態，助力各國實現經濟多元化轉型目標。發展至今，易達資本的戰略合作夥伴包括沙特公共投資基金等主權基金、沙特阿美石油公司、沙特電信等頭部產業公司以及沙特主要部委，如沙特通訊及資訊技術部、投資部、財政部、能源部等重點國家部委，海灣國家頭部家族集團公司等；其投資領域聚焦數位化場景，覆蓋科技、消費、物流、金融、旅遊、醫療、新能源、高端製造、石化創新衍生、新農業等多個領域。

值得關注的是，深耕中東北非地區多年，易達資本與中東地區主權政府建立了緊密深入的合作關係，獲得中東地區主權基金及財團的重點資金支持，並積累了沙特、科威特、阿聯酋、阿曼、巴林、埃及、巴基斯坦等多地豐厚的本地資源與戰略合作夥伴。

資料顯示，易達資本已經投資了超過18家雲和數字領域公司，其中13家已在沙特成功立足，3家預計即將上市，J&T已經上市，管理規模近10億美元，為當地創造超過6500個就業機會。

其中，易達資本和沙特電信以及阿里雲合資建立的沙特雲，已經成為沙特本地數字基礎設施的國家級重點項目；極兔落地沙特三年就成為了垂直行業頭部玩家。2023年10月，由易達資本投資的金融科技公司拿到了唯一一張面向亞洲國家的金融科技牌照，並在11月正式成為了沙特證券交易所的會員。

「中東是全球最具潛力的區域之一，數位化將會是未來中東經濟增長的最大引擎，而沙特會成為中東數位化變革的領導者，」易達創始及管理合夥人Jerry Li表示，未來易達資本將著力幫助沙特搭建數位化基礎設施，助力其成為中東數位化變革的領導者，同時將繼續把中國經過驗證的技術和經驗帶到新興市場，推動新興市場數位化生態系統的建立和夯實。

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SOURCE eWTP