eWTP Arabia Capitals Technologie-Fonds I wird als bester VC-Fonds in den Preqin League Tables ausgezeichnet

RIYADH, Saudi-Arabien, 20. Mai 2024 /PRNewswire/ -- eWTP Arabia Capital Technology Fund I ("Techology Fund I"), verwaltet von eWTP Arabia Capital ("eWTPA"), einer der führenden Private-Equity-Firmen im Nahen Osten, wurde in den Preqin League Tables als fünftbester VC-Fonds in der Kategorie von 250 bis 499 Millionen US-Dollar nach interner Nettorendite (IRR) für den Zeitraum 2015-2020 aufgeführt.

eWTP Arabia Capital’s Technology Fund I Recognized as TopPerforming VC Fund in the Preqin League Tables

„Wir freuen uns über die Anerkennung unseres Technologiefonds I als einer der leistungsstärksten VC-Fonds in unserem Sektor", erklärte Jessica Wong, Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von eWTPA. „Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement unseres Teams und die Robustheit unserer Investitionsstrategie. Sie unterstreicht auch das erhebliche Wachstumspotenzial des Marktes im Nahen Osten und in Nordafrika, insbesondere in Saudi-Arabien, das Beachtung verdient. Als entscheidender Motor des technologischen Fortschritts in der Region sind wir fest entschlossen, Unternehmer zu unterstützen und unseren Investoren einen Mehrwert zu bieten."

„Die Anerkennung durch Preqin bestätigt unsere harte Arbeit und unser Engagement für die Unterstützung und den aktiven Beitrag zum Aufbau des saudischen digitalen Ökosystems", sagte Jerry Li, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von eWTPA. „Während eWTPA weiter wächst und sein Investitionsportfolio ausbaut, bleibt es dem Ziel verpflichtet, Innovationen zu fördern und positive Veränderungen in Saudi-Arabien, dem GCC und dem globalen Ökosystem der Schwellenländer voranzutreiben."

eWTPA hat außergewöhnliche Leistungen gezeigt und seine Position unter den Branchenführern gefestigt. Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement von eWTPA bei der Identifizierung von Marktchancen mit hohem Potenzial und bei der Erzielung von Renditen für seine Investoren.

Die Preqin League Tables gelten als umfassendes und maßgebliches Ranking-System für die Performance von Private Equity und Venture Capital. Preqin, ein führender Datenanbieter in der Branche für alternative Anlagen, erstellt diese Ranglisten auf der Grundlage verschiedener Leistungskennzahlen, einschließlich der internen Nettorendite (IRR) und anderer Schlüsselindikatoren.

Der Erfolg von eWTPA spiegelt seinen strategischen Ansatz wider, in wachstumsstarke Sektoren in der MENA-Region zu investieren. Das Portfolio des Unternehmens umfasst eine Vielzahl von Unternehmen, die in der Lage sind, ihre jeweiligen Branchen entscheidend zu beeinflussen.

Als Brücke zwischen Asien und dem Nahen Osten hat der Technologiefonds I von eWTPA seit seiner Gründung im Jahr 2019 beachtliche Erfolge erzielt. Der Fonds hat in mehr als 18 Unternehmen investiert, von denen sich mehrere erfolgreich in KSA etabliert haben, wie J&T Express, Raha, Sahm und COFE.

eWTP Arabia Capital wurde 2019 gegründet und ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Saudi-Arabien und China. eWTPA wird von bedeutenden regionalen und internationalen Staatsfonds, institutionellen Investoren und Family Offices unterstützt und trägt zum Aufbau stabiler lokaler digitaler Ökosysteme in der MENA-Region bei, indem es Partnerschaften mit marktführenden internationalen Unternehmen eingeht und diesen Unternehmen ein Tor für den Aufbau einer starken und nachhaltigen Präsenz in der Region bietet. Bis heute hat eWTPA in über 18 Unternehmen investiert, von denen sich 13 bereits erfolgreich in KSA etabliert haben.

