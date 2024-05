Le fonds technologique I d'eWTP Arabia Capital reconnu comme le fonds de capital-risque le plus performant dans les Preqin League Tables

RIYAD, Arabie saoudite, 20 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le fonds technologique I d'eWTP Arabia Capital (« fond technologique I »), géré par eWTP Arabia Capital (« eWTPA »), l'une des principales sociétés de capital-investissement du Moyen-Orient, a été classé dans les Preqin League Tables comme le cinquième fonds de capital-investissement le plus performant dans la catégorie des 250 à 499 millions de dollars de taux de rendement interne (TRI) net pour la période 2015-2020.

eWTP Arabia Capital’s Technology Fund I Recognized as TopPerforming VC Fund in the Preqin League Tables

« Nous sommes ravis que notre fonds technologique I soit reconnu comme l'un des fonds de capital-risque les plus performants dans notre secteur, a déclaré Jessica Wong, fondatrice et associée directrice d'eWTPA. Cette étape importante souligne l'engagement de notre équipe et la robustesse de notre stratégie d'investissement. Elle souligne également l'important potentiel de croissance du marché du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, en particulier de l'Arabie saoudite, qui mérite une attention particulière. En tant que moteur essentiel du progrès technologique dans la région, nous sommes déterminés à remplir notre mission qui consiste à renforcer les entrepreneurs et à apporter de la valeur à nos investisseurs. »

« Être reconnus par Preqin valide notre travail acharné et notre engagement à soutenir et à contribuer activement à la construction de l'écosystème numérique saoudien, a déclaré Jerry Li, fondateur et associé directeur d'eWTPA. Alors qu'eWTPA continue de croître et d'élargir son portefeuille d'investissements, il reste déterminé à encourager l'innovation et à susciter des changements positifs en Arabie saoudite, dans le CCG et dans l'écosystème mondial des marchés émergents. »

eWTPA a enregistré des performances exceptionnelles, consolidant sa position parmi les leaders de l'industrie. Cette reconnaissance souligne l'engagement d'eWTPA à identifier les opportunités de marché à fort potentiel et à générer des rendements pour ses investisseurs.

Les Preqin League Tables sont considérées comme un système de classement complet et faisant autorité pour les performances du capital-investissement et du capital-risque. Preqin, l'un des principaux fournisseurs de données dans le secteur des actifs alternatifs, compile ces tableaux de classement en fonction de diverses mesures de performance, y compris le taux de rendement interne (TRI) net et d'autres indicateurs clés.

Le succès d'eWTPA reflète son approche stratégique de l'investissement dans les secteurs à forte croissance de la région MENA. Le portefeuille de la société comprend un large éventail d'entreprises prêtes à avoir un impact significatif dans leurs secteurs respectifs.

Agissant comme un pont entre l'Asie et le Moyen-Orient, le Fonds technologique I d'eWTPA a connu un succès important depuis sa création en 2019. Le Fonds a investi dans plus de 18 entreprises, dont plusieurs se sont établies avec succès en Arabie saoudite, comme J&T Express, Raha, Sahm et COFE.

À propos d'eWTPA :

Fondée en 2019, eWTP Arabia Capital est une société d'investissement basée en Arabie saoudite et en Chine. Soutenu par d'éminents fonds souverains régionaux et internationaux, des investisseurs institutionnels et des bureaux de gestion de patrimoine, eWTPA contribue à créer des écosystèmes numériques locaux robustes dans la région MENA en s'associant avec des entreprises internationales de premier plan et en leur offrant une passerelle pour établir une présence forte et durable dans la région. À ce jour, eWTPA a investi dans plus de 18 entreprises, dont 13 se sont déjà établies avec succès en Arabie saoudite.

Contact pour les médias :

Haile Liao

+966 0530868568

[email protected]