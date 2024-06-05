Pride for All：泰國歡慶2024驕傲月，倡導平等與性別多元化

CENTRAL PATTANA
05 6月, 2024, 13:48 CST
曼谷2024年6月5日 /美通社/ -- Central Pattana欣然推出「Pride for All」活動，將在泰國各地的Central尚泰購物中心慶祝「驕傲月」。該活動積極響應政府近期倡導的多元化和平等政策，致力於將泰國打造成對LGBTQ+社群友好的頂級旅遊目的地，且有望成為2030世界驕傲節(World Pride)活動的舉辦地。預計本次慶典活動將在6月吸引50萬人前往各地Central尚泰購物中心，進而推動當地旅遊業和經濟的發展。
泰國各地將在六月舉辦豐富多彩的驕傲節活動
- City Pride——時隔四年，泰國驕傲節活動再度拉開帷幕，Central World尚泰世界購物中心以「2024驕傲節的旋律」為主題，奏響了這一盛大節日的序曲。本次盛會由Lukkade-Metinee牽頭，獲得了多方組織的支持，將與超過500名LGBTQIAN+社群成員共同歡慶多元文化的魅力。活動現場亮點紛呈，其中包括在長達80米的彩虹T台上舉辦時裝秀巡遊，展示維多利亞的秘密(Victoria's Secret)的經典設計和變裝皇后(Drag Queens)的華麗裝扮，並發佈了彩虹設計款Crybaby驕傲節遊行限量版手辦。活動還舉辦了特色巨型驕傲節翅膀秀，其中包含一個3.5米高的Crybaby「讓你的色彩流行起來」巨型公仔。
- 「2024曼谷驕傲節」活動在彩虹路上舉行，彰顯了LGBTQIAN+社群的力量，並倡導婚姻平等。活動包含五支主要遊行隊伍，分別象徵著不同形式的愛，總長度超過2.5公里，最終在Central World尚泰世界購物中心匯合。參與者們揮舞著巨型旗幟，共同慶祝「驕傲月」這一盛大節日。超過20萬LGBTQIAN+社群成員與長達200米的彩虹旗交相輝映，共譜讚歌。
- 全國驕傲節活動——整個驕傲月，從清邁市中心到蘇梅島，再到普吉島、合艾、芭堤雅、羅勇、呵叻和孔敬，泰國各大驕傲節舉辦勝地紛紛舉辦一系列慶祝活動。
- 面向全球遊客的促銷活動——2024年6月至7月，Central尚泰購物中心將為國際顧客提供特別優惠。遊客只需出示護照並註冊成為The 1會員，即可獲贈價值超過1萬泰銖的歡迎禮包。在2024盛大特賣會（6月7日至7月31日）期間，消費滿5000泰銖的顧客可兌換一份特別的Bath & Bloom旅行套裝水療產品，Klook顧客只需消費4000泰銖即可兌換該套裝。使用微信支付或支付寶付款的中國顧客可在參與活動的分店享受優惠匯率。
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