Pride for All：泰國歡慶2024驕傲月，倡導平等與性別多元化

曼谷2024年6月5日 /美通社/ -- Central Pattana欣然推出「Pride for All」活動，將在泰國各地的Central尚泰購物中心慶祝「驕傲月」。該活動積極響應政府近期倡導的多元化和平等政策，致力於將泰國打造成對LGBTQ+社群友好的頂級旅遊目的地，且有望成為2030世界驕傲節(World Pride)活動的舉辦地。預計本次慶典活動將在6月吸引50萬人前往各地Central尚泰購物中心，進而推動當地旅遊業和經濟的發展。

泰國各地將在六月舉辦豐富多彩的驕傲節活動