Prinics柯達照片打印機：亞馬遜暢銷榜上的永恒摯愛

柯達照片打印機復古系列中的2英寸、3英寸和6英寸膠片格式拍立得相機和照片打印機作為亞馬遜明星產品，獲得了用戶的高度評價。其中，3英寸拍立得相機（柯達Mini Shot 3）在3英寸拍立得相機行業中獨樹一幟。此外，6英寸照片打印機（柯達Dock Plus）憑借其獨特的基座系統，在亞馬遜同類產品中穩坐暢銷寶座，並已保持這一地位長達五年之久。

近日，ERA系列新品震撼上市，延續了現有RETRO系列的美譽。除了原有的2英寸、3英寸和6英寸產品系列外，還推出了全球首款可打印4英寸正方形照片的拍立得相機柯達Mini Shot 4 ERA、1英寸相機Memo Shot ERA和0.5英寸打印機Memo Label ERA，確保了產品尺寸的多樣化。

柯達所有型號的拍立得相機都具有二合一功能，可以像打印機一樣打印出智能手機中的照片。相比其他公司，柯達拍立得相機與墨盒的捆綁銷售策略，使其具有全球公認的價格優勢。

Prinics Co., Ltd.的代表承諾：「我們將繼續朝著『打印幸福』的口號努力，以讓客戶滿意為目標，不斷推陳出新。」

柯達(NYSE: KODK)是一家專註於商業印刷和先進材料與化學品的全球領先製造商。經過130多年的研發，我們已在全球獲得79000項專利。我們相信科技的力量能夠提升世界的視覺體驗和創造力。我們的創新產品屢獲殊榮，加上我們客戶至上的服務理念，使我們成為全球商業打印機行業的首選合作夥伴。柯達致力於環境管理，在開發可持續打印解決方案方面處於行業領先地位。

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SOURCE Prinics