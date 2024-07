Kodak-Fotodrucker, hergestellt von Prinics, behält Status als Amazon-Bestseller: Ein zeitloser Favorit

SEOUL, Südkorea, 8. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Der Kodak-Fotodrucker, der von Prinics Co., Ltd. hergestellt und vertrieben wird, ist zu einem weltweiten Amazon-Bestseller geworden.

Die Sofortbildkameras und Fotodrucker von Kodak Photo Printer, die die von Prinics Co., Ltd. entwickelte 4PASS-Fotodrucktechnologie nutzen, verfügen über praktische und intuitive All-in-One-Kassetten und werden in 21 Länder weltweit exportiert. Bis zum 27. Mai 2024 wurden neun dieser Produkte in sieben Ländern zu Bestsellern auf Amazon und Walmart gewählt.

[‘KODAK Photo Printer’ Full Line up]

Die 2-Zoll-, 3-Zoll- und 6-Zoll-Filmformat-Sofortbildkameras und Fotodrucker der Retro-Reihe des Kodak-Fotodruckers haben von den Nutzern hohe Bewertungen als Amazon-Bestseller erhalten. Darunter befindet sich auch die branchenweit einzigartige 3-Zoll-Sofortbildkamera (Kodak Mini Shot 3). Darüber hinaus ist der 6-Zoll-Fotodrucker (Kodak Dock Plus), der sich durch sein neues Docking-System von Wettbewerbern unterscheidet, seit etwa 5 Jahren der Bestseller in dieser Kategorie auf Amazon.

Vor kurzem wurde die neue ERA-Produktlinie eingeführt, die an den guten Ruf der bestehenden RETRO-Produktlinie anknüpft. Zu den weiteren Markteinführungen neben den bestehenden 2-Zoll-, 3-Zoll- und 6-Zoll-Produkten gehörten die „Kodak Mini Shot 4 ERA" – die weltweit erste Sofortbildkamera, die quadratische Fotos im 4-Zoll-Format ausdrucken kann –, sowie eine 1-Zoll-Kamera (Memo Shot ERA) und ein 0,5-Zoll-Drucker (Memo Label ERA), die ein breites Spektrum an Größen abdecken.

Alle Sofortbildkamera-Modelle von Kodak können mit ihrer 2-in-1-Funktionalität Smartphone-Bilder wie ein Drucker ausdrucken und sind im Vergleich zu anderen Unternehmen weltweit für ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit beim Kauf mit gebündelten Patronen bekannt.

Ein Vertreter von Prinics Co., Ltd. kündigte an: „Wir werden kontinuierlich nach unserem Slogan ‚Print happiness' streben und weiterhin ein breites Spektrum von Produkte auf den Markt bringen, um die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen."

Kodak (NYSE: KODK) ist ein weltweit führender Hersteller, der sich auf den kommerziellen Druck und hochentwickelte Materialien und Chemikalien konzentriert. Mit 79.000 weltweiten Patenten, die wir in 130 Jahren Forschung und Entwicklung angemeldet haben, glauben wir an das Potenzial von Technologie und Wissenschaft, um all das, was die Welt sieht und erstellt, kontinuierlich zu verbessern. Unsere innovativen, preisgekrönten Produkte in Kombination mit unserem kundenorientierten Ansatz machen uns zum bevorzugten Partner für kommerzielle Druckereien weltweit. Kodak engagiert sich für den Umweltschutz und ist führend in der Entwicklung nachhaltiger Drucklösungen.

– Nordamerika-Shop: https://shop.kodakphotoprinter.com/

– Europa-Shop: https://kodakphotoprinter.eu/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2452006/KODAK_RETRO_and_KODAK_ERA_lineups.jpg