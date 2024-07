L'imprimante photo Kodak fabriquée par Prinics conserve son statut de best-seller sur Amazon : une favorite intemporelle

SÉOUL, Corée du Sud, 8 juillet 2024 /PRNewswire/ -- L'imprimante photo Kodak fabriquée et distribuée par Prinics Co., Ltd est devenue un best-seller mondial sur Amazon.

Les appareils photo instantanés et les imprimantes photo de Kodak Photo Printer qui utilisent la technologie d'impression photo 4PASS, développée par Prinics Co. Ltd, sont dotés de cartouches tout-en-un pratiques et intuitives, et sont exportés dans 21 pays à travers le monde. À compter du 27 mai 2024, neuf de ces produits ont été sélectionnés comme best-sellers sur Amazon et Walmart dans sept pays.

[‘KODAK Photo Printer’ Full Line up]

Les appareils photo instantanés et les imprimantes photo au format film 2 pouces, 3 pouces et 6 pouces de la gamme rétro de l'imprimante photo Kodak ont été bien notés par les utilisateurs en tant que best-sellers d'Amazon. Parmi eux, l'appareil photo instantané de 3 pouces (Kodak Mini Shot 3) est unique dans l'industrie des appareils photo instantanés de cette taille. En outre, l'imprimante photo de 6 pouces (Kodak Dock Plus), qui a introduit un système d'ancrage qui la différencie des autres entreprises, a conservé son statut de best-seller dans cette catégorie sur Amazon pendant environ cinq ans.

Récemment, une nouvelle ligne de produits, la ligne ERA, a été lancée, poursuivant la réputation de la ligne RETRO existante. Outre les gammes existantes de 2, 3 et 6 pouces, le « Kodak Mini Shot 4 ERA », le premier appareil photo instantané au monde capable d'imprimer des photos de type carré de 4 pouces, un appareil photo de 1 pouce (Memo Shot ERA) et une imprimante de 0,5 pouce (Memo Label ERA) ont été introduits, garantissant ainsi une gamme diversifiée de tailles.

Tous les modèles d'appareils photo instantanés Kodak peuvent imprimer des images de smartphones comme une imprimante, et ce grâce à leur fonctionnalité 2-en-1. En outre, ils sont mondialement reconnus pour leur compétitivité en termes de prix lorsqu'ils sont achetés avec des cartouches groupées par rapport à d'autres entreprises.

Un représentant de Prinics Co. promet : « Nous nous efforcerons en permanence de mettre en œuvre notre slogan « Imprimer le bonheur », et nous continuerons à lancer divers produits avec pour objectif la satisfaction de nos clients ».

Kodak (NYSE : KODK) est un fabricant mondial de premier plan spécialisé dans l'impression commerciale et les matériaux et produits chimiques avancés. Ayant obtenu 79 000 brevets mondiaux au cours de 130 années de R&D, nous croyons au pouvoir de la technologie et de la science pour améliorer ce que le monde voit et crée. Nos produits innovants et primés, associés à notre approche centrée sur le client, font de nous le partenaire privilégié des imprimeurs commerciaux du monde entier. Kodak s'engage à respecter l'environnement et à jouer un rôle de premier plan dans le développement de solutions durables pour l'impression.

-Boutique AN : https://shop.kodakphotoprinter.com/

-Boutique Europe : https://kodakphotoprinter.eu/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2452006/KODAK_RETRO_and_KODAK_ERA_lineups.jpg