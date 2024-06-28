臺鐵R200型柴電機車通過DEKRA德凱IV&V認證

臺鐵總經理馮輝昇接受DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀頒發DEKRA IV&V證書時表示，R200型柴電機車為臺鐵首款購入的歐系高性能柴電機車，肩負貨運與緊急救援等需求，在臺鐵公司人員及DEKRA德凱鐵道技術專家的驗證與見證下，經過長時間功能安全驗證，使安全設計與營運維修性能達到最佳狀態以進行商業運轉，預期34輛柴電新車陸續上線營運後，將可大幅提高貨運運輸安全及效率，降低運輸成本，增加貨商的滿意度及可用度。

DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀表示，守護安全一直是DEKRA德凱的首要之務，協助客戶確保道路或工作場所中的安全與可持續性更是我們的核心關注，非常榮幸DEKRA德凱以第三方專業且獨立驗證與認證機構身分確保臺鐵完成專案的目標、安全性及品質要求，也恭喜台鐵R200型柴電機車上線，運轉順利。DEKRA德凱臺灣鐵路服務部總監崔皓翔則表示，此次依據歐洲發證單位的獨立性（Independent）要求及原則來評估R200型柴電機車，協助臺鐵確保R200型柴電機車在設計製造、安裝測試、安全驗證已達到臺鐵預設之專案採購目標及符合國際標準要求之原則，以頒發獨立驗證與認證（IV＆V）證書予臺鐵。

DEKRA德凱鐵道認證服務，具有獨家的鐵道實驗中心及多樣化工業實驗室的分析技術支持，提供一般鐵路、高鐵、輕軌、地鐵驗證認證服務，擁有各種必要認可資格及各國特許資格，涵蓋整個專案生命週期中各個階段，從概念設計、製造、測試及系統整合直到完工營運與維修，包括鐵道全系統認證和評估服務、獨立驗證與認證/獨立查證與確證（IV&V）、獨立安全評估（ISA）、號誌系統ERTMS/ETCS 驗證與認證、非破壞檢測（NDT）、輪軌最佳化分析、鐵道設備狀態即時監控等，可提供臺灣客戶更加貼近需求的解決方案，與客戶攜手共創滿足業務及安全需求的鐵路資產與設施。

關於DEKRA德凱

DEKRA德凱成立於1925年，旨在透過車輛檢驗確保道路安全。如今DEKRA 德凱的業務範圍更加廣泛，是在測試、檢驗和認證領域的最大的獨立非上市專家組織。作為一家提供全方位服務和解決方案的全球服務商，我們助力企業提升安全、保障和可持續性發展績效。2023 年，DEKRA德凱營業總額達到41億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾49,000名員工致力於提供獨立的專家服務。DEKRA德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。

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SOURCE DEKRA德凱亞太區