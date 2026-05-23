REALTY ONE GROUP----美國深受信賴的品牌

《Newsweek》將此迅速崛起的全球品牌，列於其 2026 年美國最受信賴職場名單中

加州拉古納尼格爾2026年5月24日 /美通社/ -- Realty ONE Group International 是一個時尚、以使命為導向的生活風格品牌，亦是全球增長最快的家族式特許經營品牌之一，更是唯一入選《Newsweek》2026 年美國最受信賴職場名單 (List of America's Greatest Workplaces for Trust) 的環球房地產品牌。

鑑於房地產行業正值鞏固整合，而研究發現，每四個人當中就有三人最重視能增強個人安全、穩定及保障之感的品牌，令到 此公告別具意義。

Realty ONE Group International 行政總裁兼創辦人 Kuba Jewgieniew 表示：「 信任乃房地產之本。我們每天都恪守 6C 宗旨，並堅持「人人皆重要」的信念，與業內精英攜手建立信任。 大家加入我們的 ONE Family，皆因在變革紛呈的年代，大家所追尋的是希望、個人安全感，以及團結一致的歸屬感—— 這個正是 ONEness 的理念。 我們將永遠是那個值得信賴、人人都能表達意見的地方。」

Realty ONE Group 是榜上唯一的環球房地產品牌。據《Newsweek》所述，這份名單專門表揚那些重視誠信、公平與坦誠開放溝通的品牌，其在全球各地營造活力充沛、親切友善的職場文化。

業界稱之為「UNBrokerage」的這間企業，繼續將耀金灑遍全球，在房地產行業變幻莫測之際，依然實現強勁的有機增長。

《Newsweek》 總編輯 Jennifer H. Cunningham 說：「對於那些希望未來僱主既能忠於誠信，亦同樣重視創新的求職者而言，這項排名極其重要。

Realty ONE Group International 的持續成功，來自其專屬的業務系統、全面的培訓與支援、大膽鮮明的生活風格品牌定位，以及以人為本、別樹一幟的 COOLTURE® 企業文化，使它有別於傳統的房地產營運模式。 擁有超過 20,000 名房地產專業人士，遍佈 450 多個地點，涵蓋近 30 個國家和地區，這個品牌持續擴大其全球足跡，同時堅守其通過房地產改變生活的使命。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.realtyonegroup.com/ 或 https://www.newsweek.com/。

關於 Realty ONE GroupInternational

Realty ONE Group International 是全球增長最快的時尚、以使命為導向的房地產生活風格品牌之一，其 ONE Purpose（唯一使命） 是在世界各地為人們開啟一扇扇大門——一個家、一個夢想、人生只活一次。 該組織因其經驗證的商業模式、全方位服務的經紀業務、充滿活力的 COOLTURE 文化、透過 ONE 大學提供的卓越商業指導、出色的支持以及其專有技術 ZONE，迅速擴展至全球近 30 個國家和地區，擁有超過 20,000 名房地產專業人士，並在 450 多個地點設有業務。 Realty ONE Group International 已連續三年被《Entrepreneur Magazine》評為房地產領域的首屈一指品牌，並繼續穩步前進，不僅為客戶開啟大門，也為房地產專業人士和特許經營商創造機會。 欲了解更多資訊，請瀏覽 www.RealtyONEGroup.com。

SOURCE Realty ONE Group