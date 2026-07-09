REALTY ONE GROUP 進駐蒙古

UNBrokerage 繼續開拓全球發展，以強勢領導姿態進軍烏蘭巴托，業務拓展至第 26 個國家

加州拉古納尼蓋爾2026年7月9日 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International 是一個現代化、以使命為導向的生活風格品牌，亦是全球增長最快的特許經營品牌之一，現已正式售出蒙古的總特許經營權，成為該公司最新進駐的國家。 UNBrokerage 正將其完整陣容直接引入中亞，包括其經過實證的經紀優先商業模式、觸動人心的 COOLTURE® 文化，以及 100% 佣金制度。

烏蘭巴托的領軍工作，由具備實質影響力的領導團隊負責推動，該團隊在策略增長、財務及大規模市場拓展方面均有卓越往績。

Realty ONE Group International 行政總裁兼創辦人 Kuba Jewgieniew 說：「Enkhbat 和 Enkhtur 將成為 Realty ONE Group 下一組強勢雙人組合，我們很高興歡迎他們以及整個蒙古團隊加入 ONE 大家庭。 憑藉深厚的企業領導才能、卓越的財務管理能力，以及經實證的房地產佳績，他們正是最理想的推動者，可在中亞充分發揮我們顛覆傳統的經紀優先模式。 UNBrokerage 不受國界所限，這支頂尖團隊已蓄勢待發，誓要為蒙古鍍上璀璨金光！」

認識領導團隊

是次擴張由蒙古兩位最受矚目的商界高層主導，融匯企業策略與當地房地產專長：

Enkhbat Enkhjargal： Enkhjargal 是卓有成就的商業領袖，於市場營銷、銷售及品牌發展方面，歷練深厚。 Enkhjargal 曾於 APU JSC 和 TESO Group 出任高層管理職位，此後他將負責推動策略增長、品牌發展、市場推廣及子特許經營拓展，引領 Realty ONE Group 品牌正式進入蒙古市場。

Enkhjargal 是卓有成就的商業領袖，於市場營銷、銷售及品牌發展方面，歷練深厚。 Enkhjargal 曾於 APU JSC 和 TESO Group 出任高層管理職位，此後他將負責推動策略增長、品牌發展、市場推廣及子特許經營拓展，引領 Realty ONE Group 品牌正式進入蒙古市場。 Enkhtur Chuluunbat：Chuluunbat 在財務、商業管理及房地產方面擁有強大背景，定能為 Realty ONE Group Mongolia 作出貢獻。 他在銀行界屢創成功佳績後（包括於 Credit Bank 出任要職），轉投房地產領域，榮獲業界頂尖嘉許及國際權威資格。 身為 High Pros LLC 創辦人，他現時率領一支逾 30 名精英代理的團隊。 Chuluunbat 將在 Realty ONE Group Mongolia 負責監督營運管理、代理發展及財務策略。

Realty ONE Group International 持續不斷的成功，來自其專屬的業務系統、全面的培訓指導與支援、大膽鮮明的生活風格品牌定位，與及以人為本、別樹一幟的 COOLTURE® 企業文化，使它有別於傳統的房地產營運模式。 擁有超過 20,000 名房地產專業人士，遍佈 450 多個地點，涵蓋近 30 個國家和地區，這個品牌持續擴大其全球足跡，同時堅守其通過房地產改變生活的使命。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.realtyonegroup.com/

關於 Realty ONE Group International

Realty ONE Group International 是全球增長最快的現代化、以使命為導向的房地產生活風格品牌之一，其 ONE Purpose（唯一使命）在世界各地為人們開啟一扇扇大門——一個家、一個夢想、人生只活一次。 該組織因其經驗證的商業模式、全方位服務的經紀業務、充滿活力的 COOLTURE 文化、透過 ONE 大學提供的卓越商業指導、出色的支持以及其專有技術 ZONE，迅速擴展至全球近 30 個國家和地區，擁有超過 20,000 名房地產專業人士，並在 450 多個地點設有業務。 Realty ONE Group International 已連續三年被《Entrepreneur Magazine》評為房地產領域的首屈一指品牌，並繼續穩步前進，不僅為客戶開啟大門，也為房地產專業人士和特許經營商創造機會。 欲了解更多資訊，請瀏覽 www.RealtyONEGroup.com。

SOURCE Realty ONE Group