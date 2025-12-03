皇家集團慶祝「Rise for Khmer」音樂會圓滿成功

這不僅是一場音樂盛會，更凝聚著柬埔寨民族的精神內核：這個曾歷經磨難的國家，憑借堅韌意志完成重建，如今正以尊嚴、謙遜之姿，以不可撼動的力量蒸蒸日上。

皇家集團代表在致辭中重申了集團在陳豐明公爵領導下的承諾：「我們堅信，團結、仁愛與和平是柬埔寨走向強盛的基石。集團在電信、銀行、酒店等領域的投資，每日惠及數百萬民眾。通過支持國內外高棉藝術發展，我們踐行著守護與弘揚柬埔寨獨特文化基因的承諾。」

此次活動充分展現了社群的力量，尤其在邊境地區居民面臨挑戰之際，這種力量更顯彌足珍貴。

董事長陳豐明公爵在近期發文中談及此次音樂會：

「無論黑夜多麼漫長，高棉精神始終向著黎明邁進。當曙光來臨，我們再度重建——不僅為我們自己，更為後來者。重要的不是我們攀得多高，而是我們攜手同行的人有多少。」

本次音樂會由高棉藝術家協會在主席毛宗楠公爵的領導下，攜手Baramey Productions及Sabay Events Productions聯合籌辦，並得到柬埔寨文化藝術部的支持。

