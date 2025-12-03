皇家集團慶祝「Rise for Khmer」音樂會圓滿成功
- 重申對文化、團結與國家發展的承諾
新加坡和柬埔寨金邊2025年12月3日 /美通社/ -- 皇家集團(Royal Group)欣然宣佈，在巴黎普萊耶音樂廳舉辦的「Rise for Khmer, Stand for Peace」（為高棉崛起，為和平而立）音樂會圓滿成功。該活動大力頌揚了柬埔寨的堅韌精神、文化傳承與團結力量。柬埔寨文化藝術部部長彭薩格娜(Phoerung Sackona)親臨現場，其出席進一步凸顯了保護和弘揚高棉民族認同與藝術表達的重要性。
自1991年起，在董事長陳豐明公爵(Neak Oknha Kith Meng)富有遠見的領導下，皇家集團早已超越企業範疇。這是一個由柬埔寨人創立、為柬埔寨服務的全國性機構，其根基在於堅信國家的發展成果應全民共享、富有意義且歷久彌新。
這不僅是一場音樂盛會，更凝聚著柬埔寨民族的精神內核：這個曾歷經磨難的國家，憑借堅韌意志完成重建，如今正以尊嚴、謙遜之姿，以不可撼動的力量蒸蒸日上。
皇家集團代表在致辭中重申了集團在陳豐明公爵領導下的承諾：「我們堅信，團結、仁愛與和平是柬埔寨走向強盛的基石。集團在電信、銀行、酒店等領域的投資，每日惠及數百萬民眾。通過支持國內外高棉藝術發展，我們踐行著守護與弘揚柬埔寨獨特文化基因的承諾。」
此次活動充分展現了社群的力量，尤其在邊境地區居民面臨挑戰之際，這種力量更顯彌足珍貴。
董事長陳豐明公爵在近期發文中談及此次音樂會：
「無論黑夜多麼漫長，高棉精神始終向著黎明邁進。當曙光來臨，我們再度重建——不僅為我們自己，更為後來者。重要的不是我們攀得多高，而是我們攜手同行的人有多少。」
本次音樂會由高棉藝術家協會在主席毛宗楠公爵的領導下，攜手Baramey Productions及Sabay Events Productions聯合籌辦，並得到柬埔寨文化藝術部的支持。
