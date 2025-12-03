Royal Group Sukses Gelar Konser "Rise for Khmer", Tegaskan Komitmen pada Kebudayaan, Persatuan, dan Kemajuan Nasional Kamboja

Sejak 1991, dipimpin Chairman, Neak Oknha Kith Meng, Royal Group bukan sekadar sebuah perusahaan. Royal Group kini telah menjadi institusi Kamboja — dibangun oleh orang Kamboja, untuk Kamboja — yang memperjuangkan kemajuan bangsa Kamboja dengan prinsip-prinsip inklusif, bermakna, dan berkelanjutan.

Konser Rise for Khmer, Stand for Peace bukan hanya sebuah pertunjukan musik. Konser ini mencerminkan kisah Kamboja: sebuah negara yang pernah menghadapi banyak tantangan, namun mampu bangkit kembali dengan kegigihan, dan terus bergerak maju dengan martabat, kerendahan hati, dan kekuatan yang tak tergoyahkan.

Mewakili perusahaan, juru bicara Royal Group of Companies menegaskan kembali komitmen perusahaan di bawah kepemimpinan Neak Oknha Kith Meng: "Royal Group menilai bahwa persatuan, kepedulian, dan perdamaian merupakan basis kekuatan Kamboja. Investasi kami — mulai dari telekomunikasi, perbankan, hingga perhotelan — menjangkau jutaan warga Kamboja setiap hari. Dukungan kami terhadap perkembangan seni Khmer, baik di dalam maupun luar negeri, mencerminkan komitmen untuk melestarikan dan mengangkat jati diri Kamboja."

Konser ini turut menyoroti makna dari kekuatan komunitas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan yang menghadapi berbagai tantangan.

Chairman, Neak Oknha Kith Meng, ikut mengomentari konser ini:

"Semangat Khmer selalu menyala-nyala dan menggapai fajar. Ketika fajar tiba, kami bangkit kembali — bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk generasi berikutnya. Bukan tentang seberapa tinggi kami bangkit; tetapi tentang seberapa banyak orang yang kita ajak bangkit bersama."

Kesuksesan konser ini terwujud berkat kerja sama Khmer Artists Association yang dipimpin Lok Chumteav Neak Oknha Mao Chamnan, President, Khmer Artists Association, bersama Baramey Productions dan Sabay Events Productions, serta dukungan Kementerian Kebudayaan dan Seni Rupa Kamboja.

