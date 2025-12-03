Royal Groupは「ライズ・フォー・クメール」コンサートの成功を祝い、文化、統一、そして国家の進歩へのコミットメントを再確認した

シンガポール、カンボジアのプノンペン、2025年12月3日 /PRNewswire/ -- ロイヤルグループは、パリのサル・プレイエルで開催されたライズ・フォー・クメール、スタンド・フォー・ピースコンサートが大成功を収めたことを発表します。カンボジアのレジリエンス、文化、団結を力強く祝福するイベントです。本コンサートには、カンボジア文化芸術大臣であるPhoeurng Sackona閣下もご出席され、クメールのアイデンティティと芸術表現の保護・向上の重要性が改めて強調されました。

ロイヤル・グループは、1991年以降、会長 Neak Oknha Kith Meng氏の先見の明あるリーダーシップの下、単なる企業以上の存在となっています。それはカンボジア人によって築かれ、カンボジアのために存在するカンボジアの制度的存在であり、国家の発展は共有され、意義があり、持続的でなければならないという信念に根ざしています。

Since 1991, under Chairman Neak Oknha Kith Meng, Royal Group has become a Cambodian institution built by Cambodians, for Cambodia. (PRNewsfoto/Royal Group) Rise for Khmer, Stand for Peace reflects Cambodia’s resilient journey—rising with dignity, humility, and unwavering strength through past and present challenges. (PRNewsfoto/Royal Group) Royal Group supports “Rise for Khmer,” showcasing Cambodian spirit globally and reinforcing unity, resilience, and community strength, especially for affected families from border conflicts. (PRNewsfoto/Royal Group)

イズ・フォー・クメール、スタンド・フォー・ピースは単なる音楽イベント以上の意味を持ちます。それは、かつて困難に直面した国が、忍耐によって再建され、誇りと謙虚さ、そして揺るぎない強さを持って成長し続けるというカンボジアの物語の精神を体現しています。

Royal Groupオブ・カンパニーズの代表者は、組織を代表して発言し、Neak Oknha Kith Meng氏のリーダーシップの下での同グループの献身を改めて強調しました: 「Royal Groupでは、団結と思いやり、平和こそが強いカンボジアの基盤であると信じています。当社の投資は、通信、銀行、ホスピタリティなど多岐にわたり、日々何百万人ものカンボジア人の生活に影響を与えています。国内外のクメール芸術の支援は、私たちを特別なカンボジア人たらしめるものを守り、称えるという当社の取り組みを反映しています。」

本イベントは、特に国境沿いで困難に直面している人々にとって、コミュニティの力強さを改めて実感させるものとなりました。

会長Neak Oknha Kith Meng 氏は、今回のコンサートに関する自身の投稿で次のように述べています:

「どんなに夜が長くても、クメールの精神は常に夜明けを目指すものです。そしてその夜明けが訪れるとき、私たちは再び立ち上がり、再建します — 自分たちのためだけでなく、後に続く人々のためにも。重要なのは、どれだけ高く昇るかではなく、どれだけ多くの人々を共に連れていくかです。」

今回の成功したコンサートは、クメール芸術家協会の会長Lok Chumteav Neak Oknha Mao Chamnan氏のリーダーシップの下、クメール芸術家協会が主催し、Baramey Productions およびSabay Events Productionsと協力して開催され、カンボジア文化芸術省の支援を受けて実現しました。

SOURCE Royal Group