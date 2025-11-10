曹操出行與阿布扎比投資辦公室簽署合作備忘錄，Robotaxi海外首站落地中東

同時阿布扎比投資辦公室也將協助曹操出行在當地設立辦事處與運營中心，作為其中東發展的戰略支點，為後續車輛測試、技術本土化、供應鏈建設與生態協作奠定基礎。

曹操出行執行董事兼CEO龔昕表示：「我們非常榮幸與阿布扎比投資辦公室開啟合作，這是曹操出行『走出去』的關鍵一步，標志著曹操出行Robotaxi正式開啟全球征程。我們相信，通過將定制車輛、自動駕駛技術與大規模運營能力深度融合，曹操出行將與阿布扎比共同打造更智能、綠色、高效的城市出行新典范。」

在Robotaxi產業鏈中，自動駕駛技術決定模式可行性，深度定制車決定基礎服務能力，平台效率決定商業成功——三者相輔相成，共同推動Robotaxi從概念走向規模化落地。作為吉利控股集團Robotaxi最重要的商業化載體，曹操出行是全球少數同時滿足智能定制車、智能駕駛技術及智能運營三要素的科技出行平台。

通過將定制化車輛制造、自動駕駛系統研發預裝與出行平台運營深度耦合，曹操出行可以有效打破傳統分工模式下企業協作壁壘，降低協作成本。在有人駕駛階段，曹操出行已通過深度參與車輛設計、部署與資產運營全周期，實現車輛持有成本的大幅優化，並為用戶提供穩定優質的服務體驗，為Robotaxi的規模化落地打下堅實基礎。

目前，曹操出行第二代Robotaxi車型已啟動試運營，持續升級面向Robotaxi的車服解決方案，並與吉利及相關合作伙伴共同開發預裝專有自動駕駛組件及應用程序的下一代定制車型。

此次與阿布扎比的合作，不僅是曹操出行業務的海外延伸，更是其Robotaxi生態模式的系統輸出。從Robotaxi技術驗證、換電網絡建設到本地化服務體系的構建，曹操出行將把核心能力全面復制至全球市場。

阿布扎比投資辦公室總干事巴德爾•阿勒•奧拉馬表示：「阿布扎比正致力於成為全球創新與智慧交通的領先樞紐，曹操出行具備全球罕見的全鏈路整合能力，是我們理想的合作伙伴。我們期待通過合作，加速本地智慧城市基礎設施升級，為居民與游客帶來革命性出行體驗。」

