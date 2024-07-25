思科與Rockwell Automation將加速亞太工業市場數位轉型

25 7月, 2024, 09:47 CST
- 思科與Rockwell Automation將合作推進工業自動化能力以及強大的工業網路和安全解決方案。
- 兩家公司的專業技術將幫助製造商簡化運營、提高生產率、提高永續發展能力並加強工業網路的安全性。
- 雙方的合作不僅限於技術領域，還將透過思科網路學院（Cisco Networking Academy）加強該地區的數位化技能建設。
澳洲墨爾本2024年7月25日 /美通社/ -- 網路與安全領域的全球領先公司思科(Cisco)與全球最大的工業自動化及數位轉型公司Rockwell Automation（洛克威爾自動化）今天宣布合作推動亞太、日本及大中華區工業市場的數位轉型。思科與Rockwell Automation在簽署備忘錄(MOU)的同時宣布了這一消息。
思科與Rockwell Automation提供的技術和服務可幫助製造商優化運營、提高生產力並確保其工業網路的安全性。透過此次合作，兩家公司將攜手推動互聯工廠和工業物聯網等先進自動化解決方案的部署，同時應對製造環境的獨特挑戰和要求。
思科合作伙伴與市場銷售副總裁Kartika Prihadi表示：「隨著亞太、日本和中國區域各行各業開始數位轉型之旅，我們與Rockwell Automation的合作將為客戶帶來巨大價值。透過強強聯手，我們的目標是利用頂級的安全解決方案為工業賦能，從而提高運營效率和生產力，並解鎖新的成長關鍵。」
這份備忘錄說明思科與Rockwell Automation將進一步致力於促進雙方的合作與創新，共同利用數位技術和自動化解決方案的力量來應對亞太、日本和中國工業市場的獨特挑戰。
Rockwell Automation市場經銷通路部副總裁Shovan Sengupta表示：「Rockwell Automation堅信'合作共贏'的理念，我們很高興能與思科一起踏上加速亞太地區數位轉型的旅程。透過結合我們雙方的優勢和能力，我們能夠更加幫助亞太地區的工業應對複雜的數位轉型，實現持續成長。」
解決製造業的數位技能缺口
思科與Rockwell Automation還將致力於訓練和建立更廣泛的人才庫，解決製造業的數位技能缺口問題。為此，雙方將充分利用思科網路學院和Rockwell Automation與該地區各大學的合作伙伴關系。
思科網路學院是全球歷史最悠久的IT技能就業計畫之一。思科網路學院透過學習平台，提供高品質的IT和網路安全課程、學習模擬器以及實踐學習機會，為190個國家/地區的講師提供支援，並吸引學員參與計畫。迄今全球已有超過2000萬名學員透過學習思科網路學院的課程獲得了數位技能。此外，95%參加過思科認證課程的學生認為，思科網路學院為他們提供了就業或教育機會。
關於Rockwell Automation
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) 是工業自動化和數位轉型領域的全球領導者。該公司將人的想象力與科技的潛力相結合，拓展人類的可能性，提高世界生產力，使之更具永續發展能力。Rockwell Automation總部位於威斯康辛州密爾瓦基市，公司約有29000名員工致力為100多個國家的客戶解決問題。欲了解該公司如何在工業中實現「企業聯網」，請參考 www.rockwellautomation.com
關於思科
思科（NASDAQ: CSCO）是領導全球的科技供應商，以安全連接一切，實現任何可能為目標。思科致力協助客戶重新構想其應用程式、支援混合工作、保護企業安全、基礎設施轉型，以及實現永續發展目標，藉此創造共融未來。如欲了解更多，請瀏覽思科新聞中心，或追蹤我們的X。
Cisco及Cisco標誌是Cisco及/或其附屬公司在美國及其他國家的商標或註冊商標。有關思科的商標名冊，可到 http://www.cisco.com/go/trademarks查閱。此文件提及的第三方商標是其各自所有者的財產，使用「合作夥伴」一詞並不暗示思科與任何其他公司之間存在夥伴關係。
SOURCE Rockwell Automation
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