思科與Rockwell Automation將加速亞太工業市場數位轉型

思科合作伙伴與市場銷售副總裁Kartika Prihadi表示：「隨著亞太、日本和中國區域各行各業開始數位轉型之旅，我們與Rockwell Automation的合作將為客戶帶來巨大價值。透過強強聯手，我們的目標是利用頂級的安全解決方案為工業賦能，從而提高運營效率和生產力，並解鎖新的成長關鍵。」

這份備忘錄說明思科與Rockwell Automation將進一步致力於促進雙方的合作與創新，共同利用數位技術和自動化解決方案的力量來應對亞太、日本和中國工業市場的獨特挑戰。

Rockwell Automation市場經銷通路部副總裁Shovan Sengupta表示：「Rockwell Automation堅信'合作共贏'的理念，我們很高興能與思科一起踏上加速亞太地區數位轉型的旅程。透過結合我們雙方的優勢和能力，我們能夠更加幫助亞太地區的工業應對複雜的數位轉型，實現持續成長。」

解決製造業的數位技能缺口

思科與Rockwell Automation還將致力於訓練和建立更廣泛的人才庫，解決製造業的數位技能缺口問題。為此，雙方將充分利用思科網路學院和Rockwell Automation與該地區各大學的合作伙伴關系。

思科網路學院是全球歷史最悠久的IT技能就業計畫之一。思科網路學院透過學習平台，提供高品質的IT和網路安全課程、學習模擬器以及實踐學習機會，為190個國家/地區的講師提供支援，並吸引學員參與計畫。迄今全球已有超過2000萬名學員透過學習思科網路學院的課程獲得了數位技能。此外，95%參加過思科認證課程的學生認為，思科網路學院為他們提供了就業或教育機會。

關於Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) 是工業自動化和數位轉型領域的全球領導者。該公司將人的想象力與科技的潛力相結合，拓展人類的可能性，提高世界生產力，使之更具永續發展能力。Rockwell Automation總部位於威斯康辛州密爾瓦基市，公司約有29000名員工致力為100多個國家的客戶解決問題。欲了解該公司如何在工業中實現「企業聯網」，請參考 www.rockwellautomation.com

關於思科

思科（NASDAQ: CSCO）是領導全球的科技供應商，以安全連接一切，實現任何可能為目標。思科致力協助客戶重新構想其應用程式、支援混合工作、保護企業安全、基礎設施轉型，以及實現永續發展目標，藉此創造共融未來。如欲了解更多，請瀏覽思科新聞中心，或追蹤我們的X。

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SOURCE Rockwell Automation