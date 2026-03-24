艾德金融全力支持全港首個受監管的白銀RWA發行

香港2026年3月24日 /美通社/ -- 天時資源控股有限公司（「天時資源」，股份代號：8028.HK）與艾德金融今日正式推出香港首個受監管的白銀代幣化實體資產（RWA）「Silver Tokens」。天時資源之間接非全資附屬公司Silver Times及艾德金融旗下艾德證券期貨就項目訂立配售協議，標誌著項目正式投入市場，為貴金屬RWA領域開啟新篇章。

極高合規標準

項目從產品設計、發行結構、代幣上鏈、託管安排及銷售模式均已向香港證監會報備並獲其確認無進一步意見，印證項目的極高合規標準。

實物白銀足額支撐

根據協議條款，每個白銀代幣均由一盎司實物白銀資產提供足額支撐。項目之實物白銀資產將悉數轉移至信託並由受託人持有，以確保代幣持有人的權益獲得充分保障。

驅動貴金屬交易數字轉型 樹立行業標竿

憑藉天時資源深厚的貴金屬產業布局，結合艾德金融豐富的資本市場與數字資產合規經驗，雙方致力構建一個更高效、高透明度且低門檻的投資生態圈。此項目不僅為投資者提供了安全、合規且具前瞻性的資產配置選擇，更為未來多元化資產代幣化提供了極具參考價值的成功模式。展望未來，艾德金融亦將繼續大力拓展RWA領域的戰略佈局，結合自身全面的牌照優勢，持續推動金融市場創新與高質量發展。

關於天時資源

天時資源及其附屬公司（以下統稱為「天時集團」）主要從事勘探、開發及開採礦山、貴金屬加工及貿易及提供綜合資訊科技解決方案及其他相關服務。天時集團管理層擁有超過40年的金屬 (包括黃金、白銀、銅和鎳) 貿易經驗，並對金屬相關業務擁有深入的知識。另外，天時集團也深度參與資訊科技領域，提供各類服務，當中包括高效運作所需的數字化管理軟件轉型、數據集中存儲管理、人工智能數據分析等軟硬件解決方案、自主研發的企業信息化業務系統，數據資産管理系統，BI系統，業財一體化系統，數據交換服務系統等領先軟件，可部署在雲端SaaS及本地一體機；及持續開發高效能軟硬件系統助力客戶業務持續增長。

關於艾德金融：

艾德金融植根香港，是一家以金融科技為核心的全方位金融集團，致力將最新科技融入企業基因。集團涵蓋多元化業務，包括但不限於：金融科技、互聯網金融、財富管理、資產管理、投資銀行及數字資產；致力為客戶提供安全可靠、優質便捷的一站式金融服務及產品。集團旗下成員在主要金融市場持有多個牌照，包括由香港證監會發出的第1、2、3、4、5、6、9類受規管活動牌照、香港保險經紀業務牌照、香港信託或公司服務提供者牌照，同時也是香港交易所參與者（經紀代號：0974及0977）。此外，集團全資美國經紀交易商子公司Eddid Securities USA Inc. 為美國金融業監管局（FINRA）、全國期貨協會（NFA）、證券投資者保護公司（SIPC）納斯達克交易所（NQX）、紐約證券交易所（NYSE）及紐交所美國板（NYSE American）的核准會員、並於美國證券交易委員會（SEC）及商品期貨交易委員會（CTFC）註冊；集團旗下新加坡全資子公司Eddid Financial Singapore Pte. Ltd.持有由新加坡金融管理局（MAS）批出的資本市場服務牌照（牌照編號：CMS101839）。

了解更多： www.eddid.com.hk

SOURCE 艾德金融