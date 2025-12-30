RWA.LTD 啟動越南市場布局 以胡志明市為支點探索非金融 RWA 的東南亞落地路徑

香港2025年12月30日 /美通社/ -- 在全球現實世界資產（RWA）數位化逐步由概念走向實際應用的背景下，東南亞正成為新一輪創新試驗的重要前沿。近日，RWA.LTD 正式啟動越南市場布局，選擇胡志明市作為切入支點，圍繞非金融類 RWA 的發行結構、合規邊界、應用場景與生態合作，展開一個階段性的系統化市場進入與驗證工作。

近年來，越南在數位經濟、金融科技及區塊鏈相關應用領域持續保持活躍。年輕化的人口結構、快速擴張的中產階層、高度普及的行動互聯網環境，以及政府對新興科技產業相對務實的政策取向，使其成為觀察東南亞 Web3 與資產數位化真實需求的重要窗口。對於以「非金融資產全球化」為核心定位的 RWA.LTD 而言，越南並非單一市場擴張的終點，而是用以驗證模式、打磨路徑、構建區域協同能力的關鍵節點。

此次越南布局並非傳統意義上的「設點—推廣—獲客」式市場擴張，而是採取以市場驗證為核心的進入策略。RWA.LTD 將工作重心放在對本地需求結構、合規邏輯、合作網絡及早期應用場景的系統性梳理之上，通過深入調研與實際對接，判斷不同類型非金融資產在越南市場的可行性與可複製性。這一策略的核心，在於避免碎片化試錯，而是以結構化方式，在相對可控的週期內形成對市場的真實認知。

在具體執行層面，項目以胡志明市為中心，配置具備本地經驗的運營與執行力量，結合針對性的市場研究、競品與案例分析、潛在合作夥伴訪談，以及品牌本地化策略設計，逐步建立對越南 RWA 生態的整體理解。透過與當地企業、產業生態建設者、專業機構及潛在用戶的直接交流，RWA.LTD 嘗試釐清非金融 RWA 在越南可能率先落地的資產類型、應用場景與合作模式，而非簡單複製其他市場的既有經驗。

值得注意的是，此次市場進入並未以短期交易規模或用戶數量作為唯一衡量標準，而是更加強調「市場存在感」的建立與商業模型的初步驗證。在項目週期內，團隊將同步推進小規模試點活動與應用場景設計，觀察實際市場反饋，並據此對後續策略進行動態調整。這種循序漸進的方式，旨在為未來更大規模的資源投入提供清晰且可依據的判斷基礎。

從更宏觀的角度來看，RWA.LTD 將越南視為連接東南亞的重要樞紐之一。透過在胡志明市逐步形成穩定的市場認知與合作基礎，平台期望構建覆蓋區域的協同網絡，為非金融類 RWA 在不同國家與場景中的標準化與規模化探索提供支撐。這一過程不僅關乎單一市場的成效，也將為 RWA 在新興市場中的合規實踐、技術落地與生態合作積累可複製的經驗。

業界普遍認為，RWA 的核心挑戰並不僅在於技術本身，而在於如何在不同制度、文化與商業環境中，找到可持續的落地路徑。RWA.LTD 此次在越南的布局，正是在這一背景下所進行的一次務實嘗試。透過將市場進入拆解為可執行、可評估的階段性工作，而非一次性押注，其所探索的或不僅是一個市場的機會，更是一套適用於新興市場的 RWA 落地方法論。

隨著項目的持續推進，越南市場的實際反饋與實踐成果，亦將成為 RWA.LTD 後續拓展東南亞乃至其他新興經濟體的重要參考。在全球資產數位化進程不斷加速的當下，這一布局或將成為非金融 RWA 從「概念敘事」走向「真實世界應用」的重要注腳。

