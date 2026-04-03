RWA.LTD 贊助香港 Web3 嘉年華 2026

香港 Web3 嘉年華被廣泛視為亞洲最具影響力的 Web3 行業盛會之一，彙聚全球行業領袖、機構投資者、開發者及監管代表。往屆嘉賓陣容包括：

Vitalik Buterin（以太坊聯合創始人）

CZ 趙長鵬（幣安創始人）

Yat Siu（Animoca Brands 聯合創始人兼主席）

本屆大會以 "RWA: The Ultimate Q&A" 為核心議題，標誌著真實世界資產（RWA）正加速成為行業主流敘事。這一趨勢反映出傳統Web2產業與 Web3 基礎設施的深度融合，以及監管與機構對 RWA 代幣規模化應用路徑的持續關注，也與 RWA.LTD 的戰略定位高度契合。

開創 RWA 電商發展新路徑

在當前市場普遍聚焦金融化 RWA 代幣專案的背景下，RWA.LTD 率先提出並實踐RWA電商模式，通過消費品代幣化探索 Web3 的真實應用場景。平臺通過為 Web2 商家提供一站式服務，使傳統企業能夠通過輕量級消費品代幣無縫接入 Web3，從而構建其所定義的：

"流動性品牌生態（Liquid Brand Ecosystem）"

該概念和非金融類 RWA 代幣最早由 RWA.LTD 創始人兼 CEO 付饒（Tony Fu ）於 2024 年末在香港提出。當時，他正著手打造 RWA.LTD——一個專注於消費品代幣化的平臺。RWA.LTD 於 2025 年 9 月上線 Beta 版本，並於 2026 年 3 月完成全面升級並正式發佈。

目前平臺已落地多個專案，包括：

TOP100 Utility Token （TOP100）：代表由香港上市公司提供的媒體服務交付權

Genius Coffee Token（GCT）：代表按需烘焙咖啡豆商品的交付權

DIMD Token（DIMD）：代表珠寶商品的交付權

CEO付饒（Tony Fu ） 表示：

"RWA.LTD 作為一個非傳統 Web3 平臺，紮根於 Web2 消費品牌生態，強調真實使用場景而非金融結構。RWA 正在成為行業核心敘事，我們認為其註定從金融化擴大至真實消費場景。通過推動RWA電商模式，我們希望多樣化區塊鏈應用場景，重塑市場認知，實現 Web3 與現實商業之間的橋樑價值。"

重塑品牌與消費者互動模 式

由RWA.LTD開創的消費品代幣正在重構品牌與消費者之間的價值連接，形成雙邊共贏機制：

對發行方（品牌商家）而言：

前置現金流：通過出售代幣化代金券，實現提前回籠資金；

運營靈活性：兌換條件、週期以及單帳戶限額均可根據品牌需求進行靈活配置；

流動性品牌生態：品牌代幣成為品牌生態中的一種流動性會員標識。借助區塊鏈技術，品牌能夠以傳統方式難以實現的方式與用戶互動，例如通過空投等機制持續觸達用戶、延長用戶注意力週期。同時，代幣的流通機制也使社區保持穩定與可持續發展——當部分用戶退出時，新的用戶持續進入，從而維持品牌社區的動態平衡。

對消費者而言：

價格優勢：品牌可通過代幣形式提供更具吸引力的價格條件；

低壓力囤貨：傳統優惠券缺乏標準化、可替代性與流動性，通常僅限自用；而 RWA.LTD 構建的二級市場為消費者提供了額外的流動性選擇；

能保持"新鮮"的囤貨：消費者可以長期持有代幣，並在需要時兌換對應商品或服務，從而避免傳統囤貨中常見的過時、過期等問題。

RWA.LTD 旗艦項目 — 面向電商與 Web3 服務提供商的穩點商城

RWA.LTD CEO 付饒同時披露，平台正推進一項旗艦項目：即將上線子平台——穩點商城（WinPoint Mall）。該子平台旨在為電商及 Web3 服務提供商提供一套由平台代幣 RWA COIN（RWA）驅動的下一代客戶管理方案。透過該解決方案，服務提供商將可定制的服務權益進行代幣化，以 RWA 的形式呈現，並透過多元機制分發給其客戶。RWA.LTD 已與多家 Tier 1 服務提供商達成共識，並正積極推動相關合作的落地實施。

傳統客戶管理模式——如評論激勵與付費導流——長期存在結構性低效問題：形式老舊、不可流通、成本高且多為一次性流量。此外，客戶關係的控制權往往分散或依賴第三方，限制了服務商建立可持續且可管理的客戶生態。

相比之下，RWA 驅動的流量模型引入了一個具備流動性、可管理且由服務商自主擁有的客戶層。無論新舊客戶均可被激活和留存，從而實現持續互動而非一次性觸達。這使服務商能夠在保持對客戶資產完全自主控制的同時，進行精細化、全生命週期的流量管理。

此外，電商與 Web3 服務商亦保有高度的策略靈活性：既可發行獨立品牌代幣，也可選擇接入多品牌共享的流動性網絡。相關選擇可根據不同的行銷目標與成本考量進行配置。

"該模式的關鍵創新在於消費型代幣形式的高度靈活性——既可適用於單一品牌，也可覆蓋多品牌場景，在形成多元生態的同時，大幅降低商家採用消費品代幣並進入 Web3 世界的門檻"，付饒表示。

香港監管定位清晰，奠定平臺發展基礎

受惠於香港成熟且界定清晰的法律框架，RWA.LTD 聚焦於消費品代幣，而此類代幣並不屬於《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（AMLO）第 53ZRA 條下「虛擬資產」的定義範圍，原因在於其既非支付型代幣，亦非治理型代幣。即使在部分特徵上可能存在交集，相關代幣最終仍可根據 AMLO 第 53ZR 條被界定為"有限用途數碼代幣"」（Limited Purpose Digital Tokens）。基於此，RWA.LTD 平臺並不落入虛擬資產交易平臺（VATP）發牌制度的監管範圍，使得平臺、商戶與消費者得以在更高效、更輕量化的模式下開展業務與參與生態。

美國 市場和監管驗證

值得關注的是，在 RWA.LTD 推出後不久，於 2025 年 11 月，一個可比專案 Fuse Token（$ENERGY）獲得美國證券交易委員會（SEC）發出的 No-Action Letter。該案例進一步印證了 RWA.LTD 對非金融類 RWA 新興市場的前瞻性認知判斷、戰略佈局能力以及先發優勢。

成長動能強勁， 加速拓展全球影響力

自平臺推出以來，RWA.LTD 已於五個月內完成天使輪融資，估值超過 1,400 萬美元，融資總額超過 170 萬美元，展現出強勁的市場認可度與成長潛力。公司目前正邁入快速增長與加速拓展的新階段。作為 RWA.LTD 的戰略核心市場，香港擁有高度活躍的消費市場，以及持續演進中的 Web3 生態，為品牌建設、業務發展及生態合作提供堅實基礎。

在成功完成平臺首發與天使輪融資後，贊助香港 Web3 Festival 2026，標誌著 RWA.LTD 在提升市場認知、鞏固品牌定位，以及擴大全球 Web3 領域影響力方面，再次邁出重要一步。

SOURCE RWA.LTD