RWA.LTD於香港Web3嘉年華宣佈消費品代幣生態全面佈局，領銜發起消費品RWA聯盟

RWA.LTD生態

本次對外發佈中，RWA.LTD首次系統披露其四大生態板塊。其一，RWA.LTD｜Mall - 穩點商城已於香港Web3嘉年華活動期間正式上線，面向消費者提供RWA Coin驅動的多元品牌權益，當前已包含CDAA數字資產分析師課程、矩陣電商服務等。其二，RWA.LTD｜Exchange - RWA.LTD已於2026年3月中旬全面上線，作為消費品代幣的一級發售及二手交易市場，計畫於今年內逐步上架100種消費品代幣，為品牌和用戶提供雙向曝光。其三，RWA.LTD｜Fund計畫與成熟VC基金開展合作，未來將聚焦品牌代幣生態建設，探索消費品牌與鏈上資本協同發展的新路徑。其四，RWA.LTD｜Bot - rwaclaw.ai、rwabot.ai已完成相關功能域名名稱佈局，產品正在開發中，未來將面向消費者提供即時AI比價、智能推薦與輔助下單工具，以AI能力提升消費決策效率和用戶體驗。

RWA.LTD認為，傳統消費市場長期存在資訊不對稱、價格不透明以及會員體系不活躍等問題，而區塊鏈與AI的結合，提供了一種新的消費模式。通過將消費權益進行標準化、數字化和鏈上化，消費者不再只是終端購買者，也能夠成為消費網路中的主動參與者；品牌方也不再局限於與消費者的一次性互動，而是可以通過鏈上工具構建穩定、可持續發展的用戶關係。

消費品RWA聯盟（Consumer RWA Alliance）

在本屆香港Web3嘉年華現場，由RWA.LTD領銜發起的消費品RWA聯盟（Consumer RWA Alliance）同步揭幕成立。聯盟旨在聯合消費品牌、渠道平臺、技術服務商、生態夥伴及跨區域資源方，共同推動消費品RWA的標準共建、生態協同與場景落地。出席本次揭幕儀式的聯盟會員包括亞太經濟領袖聯合會創始人主席勞倫詩•余博士、教授；RWA生態國際聯合會會長及亞太併購基金董事長王平博士；香港RWA全球產業聯盟秘書長兼中國通信工業協會區塊鏈專業委員會執行秘書長竇俊；香港Uweb商學院校長、香港註冊數字資產分析師學會（HKCDAA）學術委員會輪值主席于佳寧博士；香港元策創始人Dr Jingle金狗博士；贏鏈科技CEO邱月盈博士；INOVAI TECH K.K CEO Tongjian Sun；以及香港RWA全球產業聯盟澳紐中心主任文華，聯盟主席由RWA.LTD CEO付饒先生擔任。聯盟的成立，為消費RWA從平臺探索走向行業協作的重要一步，也意味著RWA敘事正從相對單一的金融資產領域，延伸至更加貼近現實生活的消費產業。

業內人士指出，消費品RWA聯盟的成立，具有超越平臺業務的行業意義。一方面，它有助於打破市場對RWA「過度金融化」的固有印象，推動外界重新認識RWA作為數位化基礎設施在真實消費場景中的應用價值；另一方面，它也為亞洲消費市場提供了一個新的組織框架，使跨地域品牌合作、消費權益互認與鏈上流通機制具備了更強的可操作性。RWA.LTD方面表示，希望通過聯盟機制，推動形成一個更加多元、開放且可持續的RWA世界，讓RWA不只是資產證券化的代名詞，也成為消費創新和產業升級的重要抓手。

針對市場關注的合規問題，RWA.LTD在本次發佈中亦作出簡要說明。消費品代幣並不屬於《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（AMLO）第 53ZRA 條下「虛擬資產」的定義範圍，原因在於其既非支付型代幣，亦非治理型代幣。即使在部分特徵上可能存在交集，相關代幣最終仍可根據 AMLO 第 53ZR 條被界定為「有限用途數碼代幣」（Limited Purpose Digital Tokens），而該類代幣被AMLO明確排除出「虛擬資產」的範圍。基於此，RWA.LTD 平臺並不落入虛擬資產交易平臺（VATP）發牌制度的監管範圍。與此同時，美國SEC此前對Fuse專案給予No-Action Letter，以及2026年3月17日發表的監管解釋中對「Digital Tools」的定義再次佐證了消費品代幣非證券、非大宗商品以及不受虛擬資產框架監管的態度。RWA.LTD強調，公司始終堅持在合規框架下推進產品設計和業務發展，並將持續關注不同司法轄區的監管動態，以審慎、穩健的方式推動生態建設。

RWA.LTD團隊擁有豐富的國際化背景和海外市場經驗，長期關注歐美Web3與RWA市場的發展趨勢。團隊較早觀察到亞洲RWA市場長期集中於金融化敘事，場景相對單調，真正與大眾消費、高頻生活場景深度結合的平臺仍然稀缺。正因如此，團隊早在2024年便開始籌備專注於消費品RWA的平臺，希望在行業尚未形成共識之前，率先完成基礎設施、模式驗證與資源整合。

RWA.LTD CEO付饒指出，消費品RWA是當前最容易落地、也最有機會快速規模化的RWA方向之一。相較於金融RWA，消費品RWA在合規結構、用戶理解、場景適配及推廣路徑上都具備更高效的現實基礎。其核心價值在於利用區塊鏈技術釋放消費產業長期缺乏的流動性，讓原本分散、沉澱、不可交易或難以跨區域流通的消費權益，實現更高效率的配置與再分配。通過這一機制，品牌、平臺與消費者之間的關係也將被重新定義。

付饒進一步表示，隨著亞洲消費市場數位化程度持續提升，消費RWA與真實消費產業的結合，有望在未來釋放出萬億美元級別的經濟潛力。對香港而言，這不僅是一個新興Web3賽道，更可能成為連接國際消費網路與數字資產創新的重要樞紐。香港具備國際金融中心、國際貿易中心和制度創新高地的獨特優勢，如果能夠率先在消費RWA領域形成規模，有機會在全球消費資產數位化浪潮中佔據領先位置。

RWA.LTD未來將繼續圍繞消費品RWA基礎設施建設、生態合作拓展、聯盟網路完善以及AI消費工具研發等方向推進佈局，並與更多品牌、機構及合作夥伴共同探索消費產業的鏈上新範式。隨著Mall、Exchange、Fund與Bot四大板塊逐步完善，RWA.LTD希望推動消費RWA從概念走向規模化應用，為亞洲乃至全球消費市場提供更高效、更智能、更具參與感的新型價值網路。

關於RWA.LTD

RWA.LTD定位為亞洲消費品資產交易中心，致力於以AI提升消費效率，以Web3重構消費價值分配，以Token建立跨城市、跨國家的消費聯盟網路。公司聚焦消費品RWA賽道，持續推進消費權益數位化、消費資產流通化及消費生態協同化，探索「Smarter Consumer」的未來消費新模式。

SOURCE RWA.LTD