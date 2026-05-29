RWA.LTD 獲 Luda（NYSE: LUD）戰略投資，建立亞洲消費品代幣生態

在多數RWA專案聚焦金融資產代幣化之際，RWA.LTD率先瞄準消費品代幣化市場。消費品代幣，並非證券、支付或治理型代幣，而是代表特定商品或服務消費權益的數位化憑證。作為全球首家專注消費品代幣的交易平臺，RWA.LTD正憑藉差異化定位、基礎設施佈局迅速搶佔消費品代幣化賽道先機。

Web2重資產企業對於Web3領域的投資往往持謹慎態度，但是RWA.LTD的消費品代幣模式將To C消費、To B供應鏈與代幣機制深度融合，從而與Web2企業的日常經營產生實質聯繫、並連接 Web2 與 Web3 之間的鴻溝。

作為一家歷史悠久的國際鋼鐵貿易企業，Luda 的業務遍及亞洲、美洲、歐洲、中東及非洲，服務化工、製造及航運等多個產業客戶。Luda 表示，RWA.LTD 提供全面的區塊鏈產業諮詢、開發及維護服務，並憑藉早期於區塊鏈應用領域的豐富經驗，成為專注於真實世界資產（RWA）通證化的先行者。

Luda 行政總裁馬驫评论道：「我們相信，區塊鏈產業的快速發展正帶來具吸引力的長期價值機遇。除本次投資本身的價值外，我們亦將評估把區塊鏈技術整合至現有貿易平台的可能性，以提升交易速度、成本效益及整體營運效率，最終為全球客戶及股東創造更大價值。」

RWA.LTD加速佈局亞洲消費品代幣生態

RWA.LTD平臺於2025年9月上線Beta版本，2026年3月正式發佈，目前已落地多個專案，包括：TOP100 Utility Token （媒體服務）、Genius Coffee Token（按需烘焙咖啡豆商品）以及DIMD Token（珠寶商品）等。同時，其平臺幣RWA Coin的生態權益商城——穩點商城（Winpoint Mall）——上線半個月內擁有超過80個品牌方入駐，並呈指數級增長。

在發行鏈的生態上，RWA.LTD近日已接入亞洲主流機構級公鏈Pharos，從而為發行商家及平臺消費者提供更低成本、更高效率的鏈上交互體驗。發行商家可根據實際需求，選擇Pharos或其他EVM相容鏈作為發行鏈。

除LUD外，計畫參與本輪融資的投資者包括某美國VC機構、某日本VC機構和香港家族辦公室等。市場人士認為，這也反映出機構投資者、產業資本以及Web3資本，正開始關注消費品代幣這一新興方向。

RWA.LTD CEO 付饒表示，目前正是消費品RWA發展的黃金時期，而香港則是這一模式的黃金地區，「一方面，香港背靠亞洲龐大的製造體系、供應鏈網路和消費生態；另一方面，香港同時連接國際法律體系、全球資本市場以及國際化商業資源。這使香港天然適合成為消費品代幣與鏈商模式的全球樞紐。」

他進一步指出，消費品RWA在成本及效率方面具備明顯優勢。於香港，消費品代幣並不作為證券或其他金融產品監管。此外，由於其既非支付型 Token，亦非治理型 Token，所以不屬於香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（AMLO）第53ZRA條項下「虛擬資產」的定義範圍。因此，平台得以更充分運用區塊鏈技術於流轉、結算、用戶運營及全球協同等場景，並以更低營運成本及更高效率推動大規模商業化應用。

付饒亦特提到香港科技園公司的Investment Clinic對 RWA.LTD發展的支持，他表示，香港科技園公司不僅為團隊提供了與投資機構、產業資源及創科生態連接的機會，也進一步幫助團隊完善商業模式、資本路徑以及國際化發展方向。

隨著全球RWA市場在公眾認知、技術基礎設施及應用場景上的持續成熟，消費品代幣正逐漸成為下一階段區塊鏈產業最值得關注的新方向之一。而對於RWA.LTD而言，其真正的價值或許並不僅僅在於「發幣」，而在於通過區塊鏈技術重構消費品從生產、銷售到流通過程中的資金流、商品流轉邏輯，進而構建一整套面向現實商業世界的鏈上消費基礎設施。

SOURCE RWA.LTD