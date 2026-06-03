RX Japan GK將舉辦「日本食品」輸出展夏季展，面向東南亞采購商展示出口級日本食品

東京2026年6月3日 /美通社/ -- RX Japan GK 將於2026年6月24日至26日在Tokyo Big Sight（東京國際展覽中心）舉辦「日本食品」輸出展夏季展("JAPAN'S FOOD" EXPORT FAIR SUMMER)，為來自東南亞及世界各地的采購商提供專屬契機，發掘可出口的日本食品與飲品。

圖片：https://drive.google.com/file/d/1C1JDnGsbpBuTrD-NT9f5KdYM7YcBCSLU/view?usp=sharing

東南亞地區對日本產品的需求持續攀升，抹茶及其他高端食材備受青睞，本屆展會恰逢其時，不僅呈現抹茶相關產品，更展示多款專為海外市場打造的高品質日本食品。參觀者可發掘加工食品、飲品、高端食品、健康食品及高附加值產品，適用於零售、餐飲及分銷渠道。

「日本食品」輸出展為純日本展商參與的B2B貿易展會，展商均積極開展海外出口業務，展會獲日本政府機構大力支持。展會面向進口商、經銷商、零售商、批發商、餐飲運營商及貿易公司，助力其建立長期合作、發掘新品商機。

2026年夏季展預計將迎來超過25000名專業觀眾，並匯聚700家參展商（含同期展會），成為日本食品出口領域規模最大的采購平台之一。展會規模與品類多樣性，為采購商提供豐富選品與高效商務洽談契機。

本屆展會將與JFEX SUMMER（8th JAPAN INT'L FOOD & BEVERAGE EXPO）及日本國際食品物流展Food LogiX SUMMER同期舉辦，打造集產品、物流、市場准入方案於一體的綜合采購環境。一張入場證即可通行全部同期展會，最大化觀展價值。

觀眾注冊現已通過官網開放：https://www.jfex.jp/jfex/en-gb.html

本屆「日本食品」輸出展夏季展尤其為東南亞采購商搭建戰略通道，對接日本出口型食品產業，助力參觀者把握消費趨勢、發掘全球暢銷日本產品、構建可持續商業合作。

SOURCE RX Japan GK