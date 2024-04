SAS進一步擴展 SAS Viya功能 利用生成式 AI技術為客戶提升生產力

提供領先數據及 AI 平台協助解讀及整合大型語言模型,加強現有相關處理能力; SAS Data Maker 將有助應對重大挑戰,並確保敏感數據安全

拉斯維加斯2024年4月18日 /美通社/ -- SAS INNOVATE -- 過去一年 GenAI (生成式人工智能)熱潮席捲全球,各行各業的企業機構趨之若鶩,紛紛積極投入資源部署GenAI的應用,但他們是否已取得應有的成效?若機構所採用 的是SAS® Viya®數據及 AI 平台,答案絕對是肯定的。結合大型語言模型 (LLM) 編排能力的優勢,SAS Viya 現正協助客戶提升效率及生產力。於2024 年,SAS 將透過引入自家的合成數據生成器SAS Data Maker,並提供行業專用的 GenAI 輔助工具,擴展其可靠於 GenAI 領域的足跡,實現持續創新。

有關 Viya LLM 編排能力及其他 GenAI 功能的詳情,請參閲以下簡報: 透過生成式 AI 及 SAS Viya 提升生產力。

甚麼是生成式 AI?SAS 數據科學及開源產品營銷經理 Marinela Profi 以簡單易明的術語解釋何謂生成式 AI。

IDC 高級市場研究分析師 Wiktor Markiewicz 表示:「SAS 的大原則是每個人都能夠在數據分析生命週期中的每個階段,查詢數據並進行複雜分析,而生成式 AI 正好在這數據分析普及化的過程中扮演着至關重要的角色。 然而,大部分行業領袖對AI 科技認識尚淺,亦不了解如何善用有關技術。 可信的數據及 AI 平台則有助消除疑慮,展開生成式 AI 探索之旅。」

Georgia-Pacific 及 wienerberger 依賴 Viya 的 AI 及 GenAI 能力 生產商 Georgia-Pacific 是採用 Viya 的 SAS 客戶。Georgia-Pacific 合作及支援中心副總裁 Roshan Shah 表示:「當我們的生產設備或過程出現問題時,我們會利用感應器收集的數據、業務守則、推薦系統及生成式 AI 找出下一步應採取的最佳措施,以解決有關問題。SAS Viya 提供的串流數據分析及智能決策管理支援有助我們在事故發生時作出正確決策,實現即時的價值。」

談及 Georgia-Pacific,SAS 執行副總裁兼技術總監 Bryan Harris 表示:「SAS 的其中一個核心優勢在於其深厚的行業知識。 我們了解生產業,亦了解 Georgia-Pacific所面臨的獨特挑戰,透過幫助他們適當地擴展 LLM 編排能力及針對生產的 GenAI 輔助策略,讓員工可利用先進的應用程式,解決即時運作問題。」

全球磚瓦生產商 wienerberger 亦使用 SAS 提供的AI 支援,透過在 Microsoft Azure 上使用 SAS 降低能源消耗、減少溫室氣體排放,並提升產品質素。wienerberger 數據科學團隊主管 Florian Zittmayr 表示:「我們使用 SAS 的 AI 及 物聯網(loT) 分析串連所有數據流,分析整個生產流程。 SAS Analytics 透過協助我們的工程師及員工在每個步驟中獲取有價值的資訊,並確定具體的目標價值,實現窯爐智能化,使磚瓦的鍛燒及乾燥程序更合乎經濟效益。」

一間全球消費品生產商則利用 Viya 及其 GenAI 功能優化倉庫空間,更有效分配入庫的貨物,並根據產品需求比較不同的「假設」情境。SAS 透過動態更新 SAS Visual Analytics 儀表板,協助開發一個基於 LLM 的數碼輔助工具,讓該企業的供應鏈團隊可透過深入數據分析,輕鬆節省時間及改善倉庫空間的使用率。這款以對話為基礎的輔助工具,讓技術及商業用戶均可快速且準確地產生所需的結果,並透過 SAS 可信及可解釋的數據分析技術改善決策能力。

企業機構紛紛積極採用及部署 GenAI,但往往還未準備就緒,在距離實際執行仍存在一定差距,詳情請參閱美國一項最新研究的概要: 揭示生成式 AI 的挑戰及潛能:如何實現競爭優勢。

Viya 憑藉其務實、行業驅動的優勢在眾多 GenAI應用中脫穎而出 隨着不同企業機構探索 GenAI的無限潛力,SAS優先集中建立行業驅動及符合道德應用的相關案例。SAS 讓遍及各行各業的企業機構能夠在其不同的監管環境下確保安全的GenAI技術應用,並從中取得可信的結果,有效提升生產力。SAS 在各項領先產品中均加入 GenAI 功能,例如 Viya 及 SAS Customer Intelligence 360:

GenAI 編排能力 :Viya 將外部的 GenAI 模型整合至現有的業務流程及系統,運用LLM編排能力實現端對端的企業應用實例。 SAS Viya 現已涵蓋以上功能。

:Viya 將外部的 GenAI 模型整合至現有的業務流程及系統,運用LLM編排能力實現端對端的企業應用實例。 現已涵蓋以上功能。 Viya Copilot :透過個人輔助工具加快分析、商業及行業等領域的任務,協助開發人員、數據科學家及商業用戶提高生產力。Viya Copilot 提供多項工具,可用於產生編碼、數據清理、數據探索、市場營銷策劃、行程設計及知識差距分析等工作。Viya Copilot 的首個版本只供受邀請人士作 私人預覽 。

:透過個人輔助工具加快分析、商業及行業等領域的任務,協助開發人員、數據科學家及商業用戶提高生產力。Viya Copilot 提供多項工具,可用於產生編碼、數據清理、數據探索、市場營銷策劃、行程設計及知識差距分析等工作。Viya Copilot 的首個版本只供受邀請人士作 。 SAS Data Maker :在不危害敏感資資料安全性的情況下產生高質素的合成表格數據,協助企業機構面對數據私隱及數據不足所帶來的挑戰,有效解決相關問題。SAS Data Maker 現已提供 私人預覽 。

:在不危害敏感資資料安全性的情況下產生高質素的合成表格數據,協助企業機構面對數據私隱及數據不足所帶來的挑戰,有效解決相關問題。SAS Data Maker 現已提供 。 促進客戶互動:SAS繼續為其旗艦營銷科技(MarTech) 解決方案 SAS Customer Intelligence 360 注入GenAI功能,協助營銷人員提升客戶體驗。SAS Customer Intelligence 360 已提供嶄新的 GenAI功能,有助簡化市場營銷策劃、行程設計及內容和創意開發等流程。針對營銷人員的需要,SAS 現正於SAS Customer Intelligence 360引入三項全新功能:透過自然語言提示利用 GenAI 推薦合適的客戶群,建立目標受眾;透過提供聊天體驗收集並分析受眾數據;以及提供 GenAI電郵主題建議服務。

Viya 的 GenAI 功能為計劃實現以下目標的客戶帶來重大轉變:

加速創新: 透過利用 SAS Intelligent Decisioning 等決策流程工具,將 GenAI 模型無縫整合至決策工作流程、AI/ML 應用及現有業務流程中。

透過利用 SAS Intelligent Decisioning 等決策流程工具,將 GenAI 模型無縫整合至決策工作流程、AI/ML 應用及現有業務流程中。 確保數據安全: 透過各項穩健的數據質素控制措施,包括合成式數據生成、數據最小化、匿名化及加密等,保障用戶私隱及安全,確保敏感資料獲得全面的保護。

透過各項穩健的數據質素控制措施,包括合成式數據生成、數據最小化、匿名化及加密等,保障用戶私隱及安全,確保敏感資料獲得全面的保護。 產生可信且可解釋的結果: 數據專家可利用自然語言處理技術預先處理數據,並為生成的結果提供解釋,從而將產生不準確訊息的機會及語言文本的處理成本降至最低。

數據專家可利用自然語言處理技術預先處理數據,並為生成的結果提供解釋,從而將產生不準確訊息的機會及語言文本的處理成本降至最低。 加強管治能力: 利用內置工具制定工作流程,為LLM的生命週期,包括模型風險管理等範疇進行驗證。

利用內置工具制定工作流程,為LLM的生命週期,包括模型風險管理等範疇進行驗證。 作出更精確的決策:Viya 平台內建卓越的量化決策能力,對成功的 GenAI推理至關重要。

SAS今日於 SAS Innovate 作出有關公佈。這項活動旨在為商業領袖、技術用戶及 SAS 合作夥伴帶來數據及 AI 體驗。 請於 X/Twitter 關注 @SASsoftwareNews ,緊貼 SAS 最新消息。

