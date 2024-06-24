多維科技在Sensors Converge2024展會上推出應用於智能手機和可穿戴設備的超小型TMR3016/TMR3017感測器晶片

- 多維科技先進的TMR感測器產線準備就緒，可為消費電子行業提供年產數十億顆晶片的大規模量產能力

美國加利福尼亞州聖克拉拉市和中國張家港市2024年6月24日 /美通社/ -- 在 Sensors Converge 2024展會上，專業的隧道磁阻 （TMR） 磁感測器領先製造商 多維科技有限公司 （MultiDimension Technology Co.， Ltd.， MDT） 宣佈推出全新的超小型TMR角度感測器晶片TMR3016和TMR3017。

TMR3016和TMR3017感測器專為消費電子應用設計，包括智能手機攝像頭模組中音圈馬達（VCM）的微位移測量，以及智能可穿戴設備中的對軸或離軸角度位置測量。 每個感測器都具有一個由四個高靈敏度TMR元件組成的單全橋。 TMR3016是單軸感測器，輸出磁場角度方向正弦波形的兩路差分信號。 TMR3017提供兩路單端輸出信號，分別表示磁場方向的正弦和餘弦波形，可實現雙軸360度測量和溫度補償方案。 這兩款感測器設計在飽和磁場條件下工作，輸出信號僅隨磁場的角度方向變化，與磁場強度無關，從測量原理上實現了對雜散磁場的高度抗干擾能力。 兩款感測器均採用超小型DFN4封裝，尺寸為0.8×0.4×0.23mm。

TMR3016、TMR3017以及新近發佈的TMR4101磁柵感測器是MDT全新的消費類TMR感測器系列的組成部分，為智能手機攝像頭自動對焦應用提供了升級的解決方案。 MDT全系列TMR感測器的設計、製造、封裝和測試的過程全部都由MDT自有的TMR感測器產線實施和完成。 MDT的產能可支援每年量產出貨數十億顆TMR感測器晶片，以滿足行業合作夥伴在消費電子市場的大批量供貨需求。

TMR3016/TMR3017的主要特點：

微米級線性位移測量精度

超小型DFN4封裝（0.8×0.4×0.23mm），適用於空間受限的消費類應用

信號輸出幅值高，對機械定位和測量氣隙有較寬鬆的容差

出色的抗雜散磁場干擾的能力

符合RoHS/REACH標準

MDT的全系列TMR感測器產品可通過 得捷電子 Digi-key 和MDT的在線商店 www.tmr-sensors.com訂購。 有關批量定價、交付和技術指標的更多資訊，請聯繫MDT全球銷售業務 [email protected]，或訪問MDT 於2024年6月24-26日在美國加利福尼亞州聖克拉拉市參加Sensors Converge 2024展會的909號展位。

MDT 簡介

多維科技創立於2010年，總部設在中國江蘇省張家港，在中國北京、上海、成都、寧波，日本東京和美國加利福尼亞州聖何西設有分公司。MDT 擁有多項獨特的專利技術和最先進的製造能力，可批量生產高性能、低成本 TMR 磁感測器以滿足嚴格的應用需求。多維科技的核心管理團隊由磁感測器技術和工程服務領域的業內精英和資深專家組成。在核心團隊的帶領下，MDT 致力於為客戶帶來更多附加值，並確保他們的成功。有關 MDT 詳情，請訪問：http://www.dowaytech.com/。

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SOURCE MultiDimension Technology Co., Ltd.