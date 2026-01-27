石垣島seven x seven酒店舉辦光影藝術秀，點亮新年夜空

新聞提供者

Kasumigaseki Capital Co., Ltd.

27 1月, 2026, 13:00 CST

——在石垣島夜空下，500架無人機與煙花聯袂上演新年盛典

東京2026年1月27日 /美通社/ -- 隸屬於霞關資本集團(Kasumigaseki Capital Group)的fav hospitality group株式會社（總部位於東京都千代田區，代表董事：Hidekazu Ogata，以下簡稱「FHG」），於2026年1月1日（周四）至1月3日（周六）連續三天，在石垣島seven x seven酒店舉辦新年特別活動「2026 New Year DRONE SHOW Origins」。本次盛典融合了500架無人機燈光表演與煙花演出，在石垣島夜空背景下，為酒店賓客呈現了一場新年限定的震撼視聽體驗。

本次演出由擅長為日本國內大型主題樂園及知名藝術家打造無人機表演的 VISIONOID，與在各大煙花大會屢獲殊榮的煙花制作公司MARUGO聯合呈現。通過對前沿無人機編舞與煙花演出的精密同步控制，光影與聲效完美融合，營造出極具沖擊力與沉浸感的新年開幕時刻。

此次節目《Origins》為原創製作，以「對能量的探索」為主題，象征連接宇宙與未來的「起源」與「新生」。在演出尾聲，無人機倒計時畫面與煙花同時點亮夜空，光與焰的交織成為迎接新年的象征性瞬間，深深印刻在賓客記憶之中。活動期間，大量賓客通過照片與視頻記錄演出盛況，並在社交媒體平台引發廣泛關注與積極反響。

FHG表示未來將持續通過打造融合地域特色與自然環境的體驗型內容，不斷提升旗下各酒店的賓客體驗價值。

活動概要

節目名稱：2026 New Year DRONE SHOW 「Origins」
活動時間：2026年1月1日（周四）——1月3日（周六）

開始時間：每日21:00（每場約10分鍾）
活動期間根據天氣狀況調整演出內容，最終日呈現無人機與煙花聯合演出

活動地點：seven x seven Ishigaki

觀眾：酒店入住賓客

官方網站：https://sevenxseven.com/hotels/ishigaki/

SOURCE Kasumigaseki Capital Co., Ltd.

