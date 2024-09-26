SFi調查：亞太地區家族辦公室積極投身影響力投資，助推可持續變革

2024年SFi亞洲家族創效峰會最新調查表明，超過四分之一的受訪者將投資組合至少一半資金投向影響力或ESG相關項目

香港2024年9月26日 /美通社/ -- 亞太地區的影響力投資格局正在經歷一場變革，越來越多的家族辦公室開始轉向影響力投資，旨在實現財務回報的同時，對社會產生積極影響。

5月22日在亞洲協會香港中心舉行的年度SFi亞洲家族創效峰會(SFi Asian Family Impact Summit)上， Sustainable Finance Initiative (SFi) 首次進行了一項調查，徵詢了100個家族辦公室和影響力投資者的意見。此次峰會由SFi和瑞銀集團(UBS)聯合主辦，並獲得了BlueOnion、瑞士百達(Pictet)、康橋匯世(Cambridge Associates)及香港投資推廣署(InvestHK)等多家合作夥伴的支持。在「資本如何與使命結合」(How Capital Meets Purpose)的峰會主題下，超過120個家族辦公室和可持續金融領袖齊聚一堂，旨在激勵各界在投資、商業及慈善領域面對不確定性時，勇於採取行動。

調查發現，四分之一（26%）的家族辦公室和影響力投資者將其投資組合中超過半數的資金投向了影響力或ESG相關項目，另有23%的受訪者將此類投資占比控制在10%至50%之間。超過三分之一（34%）的受訪者表示，他們在影響力項目上的投資占比為1%至10%，而17%的受訪者則透露，其當前投資組合中尚未包含任何可持續投資。

SFi行政總裁Katy Yung表示：「今年峰會上收集到的數據表明，亞太地區家族辦公室正經歷重大變革。令人鼓舞的是，眾多行業參與者，正著力推動可持續發展，解決他們看到的社會環境問題，並竭力支持亞太地區的創業者。」

超過一半（56%）的受訪者表示，他們將重點關注亞太地區的可持續金融項目，其中19%的受訪者擁有更廣泛的地區投資授權。其他受訪者則分別專注於東南亞（17%）或大中華區（13%）。四分之一（25%）的家族辦公室仍專注於全球範圍內的投資機會。

振奮人心的主題和當前面臨的挑戰

當被問及2024年關注哪些類型的投資主題時，受訪者首推食品與農業、迴圈經濟與創新材料以及醫療衛生。這些領域的可持續創新將有助於解決亞洲地區因氣候急劇變化和人口增長所面臨的一些關鍵挑戰，以及糧食短缺、廢物危機和醫療衛生服務貧乏引發的生存威脅。緊隨其後的是基於自然的解決方案和生物多樣性以及新能源和出行方式，而以性別視角為焦點的影響力投資則關注度最低。

儘管如此，許多家族辦公室在進行影響力投資時仍面臨不少阻礙。22%受訪者表示，優質項目稀缺加上是否具備合適的退出機制是他們面臨的首要挑戰，16%的受訪者表示，很難找到志同道合的同行進行共同投資。受訪者還指出，在進行投資決策時，他們的家族辦公室會重點關注盡職調查、防止漂綠以及盈利能力等。

SFi影響力基金與風投部總監Francesco Stadler表示：「我們需要加強投資界和項目方之間的合作，共同應對阻礙更多項目成交的關鍵挑戰。將資金投向能解決糧食安全、迴圈經濟和醫療衛生可及性等問題的項目，影響力投資者不僅有望獲得財務回報，還能為幫助創造更美好的未來而感到滿足。」

思維模式的演變

調查發現，40%受訪家族辦公室和影響力投資者對可持續投資採取相對投機的策略。而另外41%的受訪者則傾向於採用整體投資組合法。儘管如此，當被問及什麼因素最有可能擴大在亞洲的影響力時，受訪者將商業營運排在首位。這表明家族辦公室正逐漸意識到商業營運中可持續性的重要性。投資組合和慈善事業分別排在第二和第三位。

亞太地區新興可持續投資領域的蓬勃發展，得益於家族辦公室和影響力投資者興趣的持續高漲。隨著越來越多的投資者擁抱可持續投資，力求創造一個利潤與目標並行的未來，更多結構性變革將應運而生，以應對系統性挑戰，並推動更多影響力項目在亞太地區產生巨大影響。

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關於 Sustainable Finance Initiative

Sustainable Finance Initiative (SFi) 是一個相信「資本有重要使命」(Capital that Matters)的亞洲本土私人投資者社群。我們的使命是動員私人資本的力量以產生積極的影響。作為一個知識和行動平臺，我們為家族辦公室、私人投資者和金融服務專業人士提供以目標和利潤為導向的投資知識和專業技能。

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SOURCE Sustainable Finance Initiative