SiriusXM行政總裁Jennifer Witz將於CES 2025發表C Space主題演講

Witz將與美國排名第一的女性播客主持人、熱門節目《Crime Junkie》主持人 Ashley Flowers一同探討音訊的未來發展

維珍尼亞州阿靈頓2024年11月13日 /美通社/ -- 全球最具影響力的科技盛會CES®的主辦單位──美國消費技術協會® （CTA） 宣佈，北美領先的音訊娛樂公司SiriusXM的行政總裁Jennifer Witz將於CES 2025擔任主講嘉賓。今日下午於McIntosh Group的「House of Sound」活動中，美國消費技術協會（CTA）宣佈，Jennifer Witz將與美國排名第一的女性播客主持人、熱門節目《Crime Junkie》主持人及領先媒體公司audiochuck創辦人Ashley Flowers同台演講。Witz與Flowers將參與一場「爐邊對談」，探討音訊行業的演變及其未來發展方向。

「我們非常高興歡迎SiriusXM登上主題演講舞台，探討音訊娛樂的變革性影響，從衛星廣播到串流及播客的發展，」CTA行政總裁Gary Shapiro表示。「SiriusXM一直走在創新的前端，持續為近1.5億月度聽眾帶來全新的媒體與娛樂體驗。我期待向Jennifer深入學習，了解科技進步如何改變故事的製作與消費方式。」

SiriusXM行政總裁Jennifer Witz SiriusXM標誌 Ashley Flowers

Witz於2002年加入SiriusXM，並於2021年1月被任命為行政總裁。她領導了公司在數碼轉型和發展過程中的演變，並鞏固了其作為領先音訊平台的地位，以「以人為本」的方式服務數百萬聽眾。Witz以其策略眼光和致力於擴展SiriusXM內容的承諾而聞名，這包括涵蓋娛樂、新聞、音樂、體育、脫口秀等領域的頂尖音訊，以及其串流和車載技術的演變，並促進了廣告業務的增長。在Witz的領導下，公司繼續朝著其宏大願景邁出重大步伐：塑造音訊的未來，讓每個人都能輕鬆連接到他們喜愛的聲音、故事和音樂。

Witz表示：「能夠在CES的舞台上討論音訊的演變、科技對媒體消費的影響，以及藝術與科技如何結合，帶動全球聽眾，我感到非常榮幸。」「音訊是與聽眾互動並透過音樂和故事建立深刻、有意義聯繫的極佳媒介，這對於當今擁擠的媒體環境中的品牌和平台來說至關重要。Ashley Flowers透過《Crime Junkie》和audiochuck建立了一個真正充滿熱情且積極參與的社群，我期待著與她一同聚焦於當今音訊的力量，並展望其未來。」

作為SiriusXM播客網絡中排名首位的女性播客主持人，Ashley Flowers掌控著播客界最大的聽眾群之一，每月透過她廣受好評的節目《Crime Junkie》觸及數百萬名聽眾。以無與倫比的故事講述技巧和致力於挖掘引人入勝的敘事而聞名，Ashley Flowers從零開始創立了audiochuck，並將其打造成全球領先的媒體公司之一。如今，audiochuck擁有超過十檔登上榜單的熱門節目，憑藉Ashley Flowers的創新視野和對有影響力故事講述的堅定承諾，重新定義了全球範圍內的犯罪紀實（true crime）媒體，並為播客行業樹立了新的標準。

Witz與Flowers的精彩對談將深入探討音頻領域中技術、創意和故事講述的交匯點，並提供一窺此媒體未來發展的機會。Witz與Flowers將提出解決方案，應對當前音頻創作者與音頻產業所面臨的挑戰。這場主題演講將於1月7日美國太平洋標準時間上午11:00，在拉斯維加斯ARIA酒店的C Space®舉行。

「CES的C Space是創新與靈感匯聚的地方，將全球領先品牌、廣告商、媒體平台和內容創作者連接在一起，」CTA總裁Kinsey Fabrizio表示。「SiriusXM將技術與創新結合，我期待深入了解正在改變內容消費和消費者行為的趨勢。」

SiriusXM將與Panasonic Holdings、NVIDIA、Accenture、Volvo Group、Delta一同登上2025年CES的主題演講舞台。CES 2025現已開始報名。詳請和安排將可於CES.tech查閱。

關於CES®：

CES是世界上最強大的科技活動，是突破性科技和全球創新者的試驗場地。全球最大的品牌均在這裡開展業務並結識新的合作拍檔，而最頂尖的創新者也會在此亮相。CES由美國消費者技術協會（Consumer Technology Association，簡稱CTA®）擁有並製作，專門介紹科技領域的各個層面。CES 2025將於2025年1月7日至10日在美國拉斯維加斯舉行。請在CES.tech了解更多資訊，並在社交平台上關注CES。

關於美國消費者技術協會（CTA®）：

作為北美最大的科技貿易協會，CTA正是科技業界的代表。我們的會員均為全球領先的創新者——從初創公司到知名品牌——為美國創造了超過1800萬個就業機會。CTA擁有並製作CES®──世界上最盛大的科技活動。請在CTA.tech上關注我們。歡迎追蹤我們@CTAtech。

關於SiriusXM Holdings, Inc.

SiriusXM是北美領先的音頻娛樂公司，擁有多元化的音頻業務組合，包括其旗艦訂閱娛樂服務SiriusXM；由Pandora提供的廣告支持及高端音樂串流服務；一個龐大的播客網絡；以及一套完整的商業和廣告解決方案。SiriusXM每月觸及約1.5億聽眾，為聽眾提供豐富的內容，無論在何處收聽，都能享受涵蓋音樂、脫口秀、新聞和體育等領域的直播、隨選和精選節目。欲深入了解有關SiriusXM的資訊，請瀏覽：https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4300850-1&h=1106019848&u=http%3A%2F%2Fwww.siriusxm.com%2F&a=%C2%A0www.siriusxm.com。

SOURCE Consumer Technology Association