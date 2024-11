Jennifer Witz, CEO von SiriusXM, hält Vortrag im C Space der CES 2025

Witz wird mit Ashley Flowers, der Nummer eins unter den Podcasterinnen in den USA und Gastgeberin des erfolgreichen Podcasts „Crime Junkie", über die Zukunft von Audio diskutieren

ARLINGTON, Va., 13. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Consumer Technology Association® (CTA) , Eigentümerin und Ausrichterin der CES®, des weltweit bedeutendsten Technologieevents, kündigt an, dass Jennifer Witz, CEO von SiriusXM, einem führenden Audio-Entertainment-Unternehmen in Nordamerika, auf der CES 2025 einen Vortrag halten wird. Während einer Veranstaltung im House of Sound der McIntosh Group heute Nachmittag teilte die CTA mit, dass Witz neben Ashley Flowers, der Nummer eins der weiblichen Podcaster in den USA, Gastgeberin des erfolgreichen Podcasts „Crime Junkie" und Gründerin von audiochuck, einem führenden Medienunternehmen, auf der Bühne stehen wird. Bei einem Kamingespräch werden Witz und Flowers über die Entwicklung der Audiotechnik und ihre Prognosen für die Zukunft der Branche sprechen.

Jennifer Witz, CEO of SiriusXM SiriusXM Logo Ashley Flowers

„Wir freuen uns sehr, SiriusXM auf der Keynote-Bühne begrüßen zu dürfen, um über den transformativen Einfluss von Audio-Entertainment, von Satellitenradio bis hin zu Streaming und Podcasting, zu diskutieren", kommentiert Gary Shapiro, CEO, CTA. „SiriusXM ist ein Pionier, der kontinuierlich neue Medien und Unterhaltungsangebote für fast 150 Millionen monatliche Hörer auf den Markt bringt. Ich freue mich darauf, von Jennifer mehr darüber zu erfahren, wie der technologische Fortschritt die Art und Weise, wie Geschichten produziert und konsumiert werden, verändert."

Witz wechselte 2002 zu SiriusXM und übernahm im Januar 2021 die CEO-Position. Sie hat die Entwicklung und digitale Transformation des Unternehmens geleitet und dessen Position als führende Audioplattform gefestigt, die Millionen von Hörern mit einem menschenzentrierten Konzept erreicht. Witz ist bekannt für ihren strategischen Weitblick und ihr Engagement für die Erweiterung des SiriusXM-Angebots, einschließlich einer leistungsstarken und vielfältigen Auswahl führender Stimmen aus Unterhaltung, Nachrichten, Musik, Sport, Talk und mehr, der Weiterentwicklung der Streaming- und In-Car-Technologie und dem Wachstum des Werbegeschäfts. Mit Witz an der Spitze macht das Unternehmen weiterhin große Fortschritte auf dem Weg zu seiner übergreifenden Vision: die Zukunft von Audio zu gestalten, in der alle mit den Stimmen, Geschichten und der Musik verbunden sind, die sie lieben.

„Ich fühle mich geehrt, auf der CES-Bühne zu stehen, um über die Entwicklung der Audiotechnik, den Einfluss der Technologie auf den Medienkonsum und die Art und Weise zu sprechen, wie Kunst und Wissenschaft zusammenkommen können, um Zuhörerinnen und Zuhörer auf der ganzen Welt zu bewegen", so Witz. „Audio ist ein unglaubliches Medium, um Menschen zu fesseln und tiefe, bedeutungsvolle Verbindungen durch Musik und Geschichten aufzubauen, was für Marken und Plattformen in der heutigen umkämpften Medienlandschaft entscheidend ist. Zusammen mit Ashley Flowers, die mit Crime Junkie und audiochuck eine wahrhaft leidenschaftliche und engagierte Community aufgebaut hat, freue ich mich darauf, das Potenzial von Audio ins Rampenlicht zu rücken, während wir zugleich einen Blick in die Zukunft werfen."

Als führende Podcasterin im Podcast-Netzwerk von SiriusXM erreicht Ashley Flowers mit ihrer gepriesenen Show „Crime Junkie" jeden Monat ein Millionenpublikum und erzielt damit eine der größten Reichweiten im Podcasting. Flowers ist bekannt für ihre unvergleichlichen Geschichten und ihre Hingabe, fesselnde Erzählungen aufzuspüren. Sie baute audiochuck von Grund auf zu einem der weltweit führenden Medienunternehmen auf. Mit mehr als zehn Sendungen, die in den Charts ganz oben stehen, setzt audiochuck neue Maßstäbe im Podcasting. Flowers' innovative Vision und ihr unerschütterliches Engagement für wirkungsvolle Geschichten definieren das True-Crime-Genre auf globaler Ebene neu.

Das dynamische Gespräch zwischen Witz und Flowers wird sich mit der Schnittstelle von Technologie, Kreativität und Geschichtenerzählen im Audiobereich befassen und einen Blick in die Zukunft des Mediums wagen. Witz und Flowers werden Lösungen für die Herausforderungen anbieten, denen sich Audioschaffende und die Audiobranche heute gegenübersehen. Die Keynote wird am 7. Januar um 11.00 Uhr PST im C Space® des ARIA Las Vegas stattfinden.

„Der C Space der CES ist der Ort, an dem Innovation und Inspiration zusammentreffen und die weltweit führenden Marken, Werbetreibenden, Medienplattformen und Urheber von Inhalten zusammenkommen", erklärt Kinsey Fabrizio, President, CTA. „SiriusXM verbindet Technologie und Innovation, und ich freue mich darauf, mehr über die Trends zu erfahren, die den Konsum von Inhalten und das Verbraucherverhalten verändern."

SiriusXM ergänzt das Keynote Lineup der CES 2025 mit Panasonic Holdings, NVIDIA, Accenture, Volvo Group und Delta. Die Anmeldung zur CES 2025 ist jetzt möglich. Einzelheiten und das Programm finden Sie unter CES.tech.

Informationen zur CES®:

Die CES ist die wichtigste Technologiemesse der Welt – der Prüfstand für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren. Hier schließen die größten Unternehmen der Welt Geschäfte ab und treffen neue Partner. Auf der Bühne haben die klügsten Innovatoren das Wort. Die CES wird von der Consumer Technology Association (CTA)® veranstaltet und produziert und zeigt alle Aspekte des Technologiesektors. Die CES 2025 findet vom 7. bis 10. Januar 2025 in Las Vegas statt. Erfahren Sie mehr unter CES.tech und folgen Sie der CES in den sozialen Medien.

Informationen zur Consumer Technology Association (CTA)®:

Als Nordamerikas größter Technologieverband ist die CTA der Technologiesektor. Zu unseren Mitgliedern gehören die weltweit führenden Innovatoren, von Startups bis hin zu globalen Marken, die allein in den USA mehr als 18 Millionen Arbeitsplätze unterstützen. Die CTA ist Eigentümer und Produzent der CES® – der wichtigsten IT-Veranstaltung der Welt. Sie finden uns unter CTA.tech. Folgen Sie uns @CTAtech.

Informationen zu SiriusXM Holdings, Inc.

SiriusXM ist das führende Unternehmen für Audiounterhaltung in Nordamerika mit einem Portfolio an Audiounternehmen, darunter der Abonnement-Entertainment-Dienst SiriusXM als Flaggschiffangebot, die werbefinanzierten und Premium-Musik-Streamingdienste von Pandora, ein umfangreiches Podcast-Netzwerk und eine Reihe von Geschäfts- und Werbelösungen. SiriusXM erreicht monatlich rund 150 Millionen Hörer und bietet eine breite Palette von Inhalten für Hörer mit einer vielfältigen Mischung aus Live-, On-Demand- und kuratierten Programmen in den Bereichen Musik, Talk, Nachrichten und Sport. Weitere Informationen über SiriusXM finden Sie hier: www.siriusxm.com.

