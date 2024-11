Jennifer Witz, présidente-directrice générale de SiriusXM, prononcera une allocution sur l'espace C au CES 2025

Witz sera rejointe par Ashley Flowers, podcasteur féminin numéro 1 aux États-Unis et animatrice du podcast à succès Crime Junkie, pour discuter de l'avenir de l'audio.

ARLINGTON, Va, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ --La Consumer Technology Association®(CTA), propriétaire et productrice du CES®, l'événement technologique le plus puissant au monde, annonce que Jennifer Witz, présidente-directrice générale de SiriusXM, une société de divertissement audio de premier plan en Amérique du Nord, sera le conférencier d'honneur du CES 2025. Lors d'un événement à la Maison du son du groupe McIntosh cet après-midi, le CTA a partagé la nouvelle que Witz montera sur scène aux côtés d'Ashley Flowers, podcasteur féminin n°1 aux États-Unis, animatrice du podcast à succès Crime Junkie, et fondatrice d'audiochuck, une société de médias de premier plan. Witz et Flowers participeront à une discussion sur l'évolution de l'audio et sur ce qu'elles pensent être l'avenir de l'industrie.

Jennifer Witz, CEO of SiriusXM SiriusXM Logo Ashley Flowers

« Nous sommes ravis d'accueillir SiriusXM sur la scène du keynote pour discuter de l'impact transformateur du divertissement audio, de la radio par satellite au streaming et au podcasting », a indiqué Gary Shapiro, président-directeur général du CTA. « SiriusXM est un précurseur, introduisant constamment de nouveaux médias et divertissements pour près de 150 millions d'auditeurs mensuels. J'ai hâte d'en apprendre davantage de Jennifer sur la manière dont les avancées technologiques modifient la façon dont les histoires sont produites et consommées ».

Witz a rejoint SiriusXM en 2002 et a été nommée président-directeur général en janvier 2021. Elle a supervisé l'évolution et la transformation numérique de la société et a renforcé sa position en tant que plateforme audio de premier plan, au service de millions d'auditeurs avec une approche human-first. Witz est connue pour sa vision stratégique et son engagement à développer les offres de SiriusXM, notamment une liste puissante et diversifiée des meilleures voix d'aujourd'hui à travers le divertissement, les actualités, la musique, le sport, les débats et plus encore ; l'évolution de sa technologie de streaming et de sa technologie embarquée ; et la croissance de son activité publicitaire. Avec Witz à la barre, la société a continué à faire de grands progrès vers sa vision primordiale : façonner l'avenir de l'audio, où chacun est connecté sans effort aux voix, aux histoires et à la musique qu'il aime.

« Je suis honoré de monter sur la scène du CES pour discuter de l'évolution de l'audio, de l'impact de la technologie sur la consommation des médias et de la façon dont l'art et la science peuvent s'unir pour émouvoir les auditeurs du monde entier », a indiqué Witz. « L'audio est un média incroyable pour engager les auditeurs et construire des connexions profondes et significatives à travers la musique et la narration, ce qui est crucial pour les marques et les plateformes dans le paysage médiatique encombré d'aujourd'hui. Avec Ashley Flowers, qui a créé une communauté passionnée et engagée avec Crime Junkie et audiochuck, j'ai hâte de mettre en lumière le pouvoir de l'audio aujourd'hui tout en regardant vers l'avenir. »

En tant que première femme podcasteur du Podcast Network de SiriusXM, Ashley Flowers commande l'une des plus grandes audiences du podcasting, atteignant des millions d'auditeurs chaque mois avec son émission acclamée Crime Junkie. Connue pour ses récits inégalés et son dévouement à dénicher des histoires captivantes, Ashley Flowers a créé audiochuck pour en faire l'une des plus importantes sociétés de médias au monde. Avec plus de dix émissions en tête des ventes, audiochuck établit de nouvelles normes en matière de podcasting grâce à la vision innovante de Flowers et à son engagement inébranlable en faveur d'une narration percutante, redéfinissant ainsi les médias spécialisés dans les affaires criminelles à l'échelle mondiale.

La conversation dynamique entre Witz et Flowers permettra de « plonger » à l'intersection de la technologie, de la créativité et de la narration dans l'audio, donnant un aperçu de l'avenir du média. Witz et Flowers proposeront des solutions aux défis auxquels sont confrontés les créateurs et l'industrie du son aujourd'hui. La conférence aura lieu le 7 janvier à 11 h PST, dans le C Space® à l'ARIA Las Vegas.

« Le C Space au CES est le lieu où l'innovation rencontre l'inspiration, connectant les plus grandes marques, annonceurs, plateformes médias et créateurs de contenu du monde », a indiqué Kinsey Fabrizio, présidente du CTA. « SiriusXM réunit la technologie et l'innovation et j'ai hâte d'en savoir plus sur les tendances qui transforment la consommation de contenu et le comportement des consommateurs. »

SiriusXM rejoint Panasonic Holdings, NVIDIA, Accenture, Volvo Group, et Delta sur la liste des conférenciers du CES 2025. L'inscription au CES 2025 est désormais ouverte. Les détails et la programmation sont disponibles sur CES.tech.

À propos du CES® :

Le CES est l'événement technologique le plus puissant au monde - le terrain d'essai des technologies de pointe et des innovateurs mondiaux. C'est là que les plus grandes marques du monde font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les plus grands innovateurs du monde montent sur scène. Le CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, présente tous les aspects du secteur technologique. Le CES 2025 se tiendra du 7 au 10 janvier 2025 à Las Vegas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur CES.tech et suivez le CES sur les réseaux sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)®:

En tant que plus grande association commerciale d'Amérique du Nord, la CTA représente le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde, des start-ups aux marques mondiales, qui contribuent à soutenir plus de 18 millions d'emplois américains. La CTA possède et produit le CES® , l'événement technologique le plus important au monde. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous @CTAtech.

À propos de SiriusXM Holdings, Inc.

SiriusXM est la première société de divertissement audio en Amérique du Nord avec un portefeuille d'activités audio comprenant son service phare de divertissement par abonnement SiriusXM ; les services de streaming musical premium et avec publicité de Pandora ; un vaste réseau de podcasts ; et une suite de solutions commerciales et publicitaires. Atteignant une audience mensuelle combinée d'environ 150 millions d'auditeurs, SiriusXM offre un large éventail de contenus pour les auditeurs, où qu'ils se trouvent, avec un mélange diversifié de programmes en direct, à la demande et personnalisés, dans les domaines de la musique, des débats, de l'information et du sport. Pour en savoir plus sur SiriusXM, veuillez consulter le site : www.siriusxm.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2555579/Jennifer_Witz.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2555578/SiriusXM.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2555577/Ashley_Flowers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg