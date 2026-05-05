SM Investments股息上調31%

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SM Investments Corporation

05 5月, 2026, 19:57 CST

菲律賓帕賽市2026年5月5日 /美通社/ -- SM集團母公司SM Investments Corporation（簡稱SM）宣布，股息派發金額上調31%，每股股息由2025年的13菲律賓比索增至17菲律賓比索。此舉彰顯集團在持續佈局長期增長投資的同時，具備穩定的現金流創造能力。

以2025年12月31日的股價計算，本次股息收益率達2.4%。股息總額由2025年的160億菲律賓比索升至207億菲律賓比索。

這是SM連續第五年上調股息，去年每股股息已實現44%的漲幅。

過去五年間，母公司層面的股息總額從2021年的50億菲律賓比索增長至2025年的160億菲律賓比索，復合年增長率超32%。

截至2025年末，自2005年上市以來，SM已向股東累計派發1489億菲律賓比索的股息。

SM Investments總裁兼首席執行官Frederic C. DyBuncio表示：「我們致力於為股東帶來更高回報。我們的各項業務現金流充沛、類型多元且穩定可靠，讓我們在擴張業務、維持穩健資產負債表的同時，持續回饋股東。」

2026年5月14日登記在冊的股東將於2026年5月28日收到派發的股息。

在母公司層面，SM的規模、穩定的經常性收入，以及對菲律賓消費驅動型經濟的佈局，使其能夠在不同經濟周期中持續產生現金，合理配置資本，打造長期價值。

DyBuncio先生補充道：「我們的發展策略始終保持一致：加碼優質業務佈局，持續向股東返還資本。」

SM旗下多項業務位居市場前列，零售、銀行及地產業務的經常性收入占總收益的90%。

穩定的經常性收入既能支撐股東分紅與業務再投資，多元化投資組合也為企業開辟了全新增長空間。憑借保守的槓桿水平與穩健的資產負債表，SM可抵御不同經濟周期的波動，靈活調配資本。

關於SM Investments Corporation

SM Investments Corporation (SM)是一家自持自營企業，旗下的零售、銀行與地產業務居市場領先地位，同時佈局菲律賓高增長賽道。憑借多元化業務組合，SM擁有穩健的現金流，並以審慎的再投資策略實現價值的長期復利增長。

SM擁有菲律賓規模最大、業態最豐富的零售業務；旗下地產板塊SM Prime Holdings, Inc.是菲律賓頂尖的綜合地產開發商；銀行業務涵蓋菲律賓最大的銀行BDO Unibank, Inc.，以及該國大型民營銀行China Banking Corporation。

詳情請訪問官網：www.sminvestments.com

SOURCE SM Investments Corporation

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