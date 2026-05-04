SM一季度淨利潤增長7%至215億菲律賓比索

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SM Investments Corporation

04 5月, 2026, 23:17 CST

菲律賓帕賽市2026年5月4日 /美通社/ -- SM集團母公司SM Investments Corporation (SM) 發佈一季度合併淨利潤達215億菲律賓比索，較去年同期的201億菲律賓比索增長7%，整體業務板塊業績表現穩健。

今年1月至3月，公司合併營收從去年同期的1520億菲律賓比索上升5%，至1594億菲律賓比索。

SM Investments總裁兼首席執行官Frederic C. DyBuncio表示：第一季度我們的業績延續良好勢頭，零售板塊表現尤為亮眼。我們清楚當前外部環境存在諸多挑戰，將堅持嚴格成本管控、聚焦滿足消費者需求，即便在居民消費趨於謹慎的環境下，也竭力維持穩健經營表現。

SM依托多元化盈利結構夯實整體業績，銀行業貢獻淨利潤占比49%，地產占28%，零售占15%，投資業務占8%。

零售板塊展現出強勁的消費韌性，SM零售業務淨利潤達41億菲律賓比索，同比增長13%。非食品類零售成為增長主力，尤以百貨業態表現突出，畢業季消費等季節性需求為業務增長形成有力支撐。

與此同時，特色零售及食品零售板塊同樣貢獻穩健業績。作為集團最大的面向消費者的業務，SM零售為母公司層面提供了可觀的經常性現金流。

組合投資持續帶來增量增長並增強多元性。Atlas Consolidated Mining & Development Corporation受益於銅價上漲；2GO Group物流及旅遊板塊全線實現增長。Goldilocks Bakeshop也在畢業季初期迎來需求攀升。

在母公司層面，SM的規模、經常性利潤以及在菲律賓消費主導型經濟中的廣泛佈局，使其能夠穿越經濟週期持續產生現金流，併合理配置資本，佈局長期價值增長。

公司總資產規模達1.8萬億菲律賓比索，資本結構穩健，淨負債占30%，權益占70%，為資本配置持續提供靈活性。

關於SM Investments Corporation

SM Investments Corporation (SM)持有並經營零售、銀行、房地產等市場領先業務，還投資於菲律賓新興經濟中具有高增長潛力的企業。公司憑借多元業務組合產生穩健現金流，秉持審慎再投資策略，實現長期價值復利增長。

SM的零售業務是菲律賓規模最大、最多元化的業務。其房地產業務由SM Prime Holdings, Inc.負責，是菲律賓最大的綜合房地產開發商。銀行業務涉及菲律賓最大的銀行BDO Unibank, Inc.，以及菲律賓頭部本土民營銀行China Banking Corporation。

更多信息，請訪問www.sminvestments.com

SOURCE SM Investments Corporation

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