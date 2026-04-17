SM旗下公司榮膺《FinanceAsia》2026年亞洲最佳企業

菲律賓帕賽市2026年4月17日 /美通社/ -- 總部位於香港的《FinanceAsia》(亞洲金融)雜志在其「2026年亞洲最佳企業」評選中，對四家SM旗下公司予以了認可。該評選結果反映了亞洲各地機構投資者和金融分析師在評估參評企業過去十二個月的經營業績與公司治理水平之後的意見。

這些公司包括SM Group母公司SM Investments Corporation、SM Retail, Inc.、SM Prime Holdings, Inc.和BDO Unibank, Inc.，共斬獲八項大獎。

SM Investments榮獲「最佳大盤股公司」金獎、「ESG踐行最佳企業」金獎，以及菲律賓綜合企業類別「綜合企業集團最佳管理公司」銀獎。

SM Investments總裁兼首席執行官Frederic C. DyBuncio表示：「我們感謝這份認可。這體現了我們通過嚴謹執行，持續專注於取得穩健業績、為利益相關方創造長期價值的努力。」

SM Retail榮獲「零售業」及「耐用消費品與服裝」領域最佳管理公司雙料獎項。

SM Retail總裁Jonathan Ng表示：「這份認可體現了我們團隊在零售平台上的持續執行能力，我們以服務菲律賓消費者為根基，同時創造可持續的長期價值。」

SM Prime榮獲「房地產行業最佳管理公司」。

SM Prime Holdings, Inc.總裁Jeffrey C. Lim表示：「獲得投資界的信任，證明了我們執行的紀律性與一致性。我們感謝這份信任，並將繼續專注於強化業務，為利益相關方創造長期價值。」

BDO榮獲「金融行業最佳管理公司」獎，同時BDO總裁兼首席執行官Nestor V. Tan摘得「菲律賓最佳CEO」銅獎。

BDO總裁兼首席執行官Nestor V. Tan表示：「這些榮譽彰顯了BDO對卓越運營的嚴謹追求，這得益於整個組織的管理人員始終以責任為引領，並始終牢記客戶需求。」

《FinanceAsia》是一家領先的資本市場刊物，報道亞洲商業、可持續發展、科技及金融領域的動態。

關於SM Investments Corporation

SM Investments Corporation是菲律賓領先企業之一，投資於零售、銀行和房地產等市場領先業務。此外，公司還投資於菲律賓新興經濟中具有高增長潛力的企業。

SM的零售業務是菲律賓規模最大、最多元化的業務，涵蓋雜貨店、百貨商店和專賣店。SM的房地產業務部門SM Prime Holdings, Inc.是菲律賓最大的綜合房地產開發商，業務涉及購物中心、住宅、寫字樓、酒店、會展中心以及旅游相關地產開發。SM的銀行業務涉及菲律賓最大的銀行BDO Unibank, Inc.和菲律賓第四大私營銀行China Banking Corporation。

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SOURCE SM Investments Corporation