Solidion Technology 執行戰略諒解備忘錄

合作將利用 Solidion 的專利組合並推動美國製造業發展

達拉斯2024年11月11日 /美通社/ -- Solidion Technology, Inc.（納斯達克股票代碼：STI）是先進的電池技術解決方案供應商，今天宣布與台灣的 Bluestar Materials Company 簽訂戰略諒解備忘錄。這項協議將利用 Solidion 的專利組合，加速其陽極技術的商業化，其中包括該公司可在 5 分鐘內完成鋰電池充電的最新公開技術。

該協議將使 Solidion 能夠在美國的製造、商業化策略，以及與矽 (Si) 和氧化矽 (SiOx) 先進電池解決方案相關的市場機遇方面，探索和建立協同效果。矽和氧化矽現時被認為是比固態技術的電池技術更青睞的解決方案。

Solidion Technology 行政總裁 Jaymes Winters 表示：「這項協議讓 Solidion 能夠在美國佔領新的市場份額，同時向全球展示我們以矽為基礎的解決方案。與傳統固態選項相比，這些解決方案可提供更高的電池效率和能量密度。」

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關於 Solidion Technology, Inc.

Solidion 總部位於美國德薩斯州達拉斯，並於美國俄亥俄州代頓設有試驗生產設施，其核心業務包括製造電池材料和元件，以及開發和生產用於能源儲存系統以及陸上、空中和海上電動交通工具的下一代電池。

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SOURCE Solidion Technology, Inc.