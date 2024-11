Solidion Technology signe un protocole d'accord stratégique

La collaboration permettra d'exploiter le portefeuille de brevets de Solidion et de stimuler la fabrication aux États-Unis

DALLAS, 11 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Solidion Technology, Inc. (NASDAQ: STI), fournisseur de solutions technologiques avancées pour les batteries, a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord stratégique avec la société taïwanaise Bluestar Materials Company. Cet accord permettra d'exploiter le portefeuille de brevets de Solidion et d'accélérer la commercialisation de sa technologie d'anode, y compris sa technologie récemment divulguée qui permet aux batteries au lithium d'être chargées en 5 minutes.

L'accord permettra à Solidion d'explorer et d'établir des synergies dans la fabrication aux États-Unis, les stratégies de commercialisation et les opportunités de marché liées aux solutions de batteries avancées au silicium (Si) et à l'oxyde de silicium (SiOx). Le silicium et l'oxyde de silicium sont aujourd'hui considérés comme une solution privilégiée pour la technologie des batteries par rapport à la technologie à semi-conducteurs.

« Cet accord permet à Solidion de conquérir de nouvelles parts de marché aux États-Unis tout en présentant ses solutions à base de silicium, qui offrent une efficacité et une densité énergétique accrues par rapport aux options conventionnelles à l'état solide dans le monde entier », a indiqué Jaymes Winters, président-directeur général de Solidion Technology.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.solidiontech.com ou contacter le service des relations avec les investisseurs.

À propos de Solidion Technology, Inc.

Basée à Dallas, au Texas, avec des installations de production pilote à Dayton, dans l'Ohio, l'activité principale de Solidion comprend la fabrication de matériaux et de composants de batteries, ainsi que le développement et la production de batteries de nouvelle génération pour les systèmes de stockage énergétique et les véhicules électriques pour les transports terrestres, aériens et maritimes.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Solidion Technology Inc. (NASDAQ : STI) (la « société », « Solidion », « nous », « notre » ou « nos ») souhaite bénéficier des dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et inclut la présente mise en garde dans le cadre de cette législation sur la sphère de sécurité. Les mots « prévisions », « croire », « pouvoir », « estimer », « continuer », « anticiper », « avoir l'intention », « devoir », « planifier », « pouvoir », « cibler », « potentiel », « est probable », « s'attendre » et autres expressions similaires, dans la mesure où ils nous concernent, ont pour but d'identifier les énoncés prospectifs. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2553642/Solidion_Logo.jpg