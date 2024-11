Solidion Technology ondertekent strategisch memorandum van overeenstemming

Dankzij de samenwerking wordt de octrooienportefeuille van Solidion gebruikt en de Amerikaanse productie gestimuleerd

DALLAS, 12 november 2024 /PRNewswire/ -- Solidion Technology, Inc. (NASDAQ: STI), een leverancier van oplossingen voor geavanceerde batterijtechnologie, heeft vandaag een strategisch memorandum van overeenstemming aangekondigd met Bluestar Materials Company uit Taiwan. Onder de overeenkomst zal de octrooienportefeuille van Solidion worden gebruikt om zijn anode technologie sneller op de markt te brengen. Zijn recent bekendgemaakte technologie waarmee lithiumbatterijen in 5 minuten kunnen worden opgeladen, vallen hier ook onder.

Dankzij de overeenkomst kan Solidion synergieën verkennen en realiseren op het gebied van Amerikaanse productie, commercialisatiestrategieën en marktkansen met betrekking tot geavanceerde batterijoplossingen op basis van silicium (Si) en siliciumoxide (SiOx). Silicium en siliciumoxide worden nu gezien als een betere oplossing voor batterijtechnologie dan solid state-technologie.

"Deze overeenkomst plaatst Solidion in een positie om nieuw marktaandeel te veroveren in de VS, terwijl we onze op silicium gebaseerde oplossingen wereldwijd onder de aandacht brengen. Deze leveren een hogere batterijefficiëntie en energiedichtheid in vergelijking met conventionele solid-state opties," aldus Jaymes Winters, CEO van Solidion Technology.

Over Solidion Technology, Inc.

Solidion heeft zijn hoofdkantoor in Dallas, Texas en proefproductiefaciliteiten in Dayton, Ohio. Solidion's kernactiviteiten omvatten de productie van batterijmaterialen en componenten, evenals de ontwikkeling en productie van de volgende generatie batterijen voor energieopslagsystemen en elektrische voertuigen voor vervoer over land, door de lucht en over zee.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen:

