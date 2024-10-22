SS&C Blue Prism 於 Everest Group 2024 年 PEAK Matrix® 中，連續第七年獲評為 RPA 產品領袖

康涅狄格州溫莎2024年10月23日 /美通社/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. （納斯達克股票代號：SSNC）今天宣佈，SS&C Blue Prism 在Everest Group 2024 年機械人流程自動化 (RPA) 產品 PEAK Matrix® 評估中，獲評為 RPA 產品領袖。

Everest Group 副總裁 Amardeep Modi 表示：「SS&C BluePrism 的宏大願景與路線圖、市場佔有、深入兼廣泛的 RPA 能力，並具備提供人工智能、協調、應用程式介面 (API) 和過程智能的統一平台能力。這有助它在 Everest Group 的 2024 年 RPA 產品 PEAK Matrix® 中，穩固領袖地位。客戶強調該產品的容易使用、可擴展和彈性，以及提供強大支援與培訓，成為它的主要優點。」

此評估在多個主要層面，分析全球 RPA 環境和 27 個科技供應商的變化動態。SS&C Blue Prism 評估包括年度增長分析、願景與策略、客戶反映的價值和滿意度，以及該公司的行業覆蓋和企業規模細分。

SS&C 科技高級副總裁兼總經理 Rob Stone 表示：「我們為 SS&C Blue Prism 在 Everest Group 的 RPA 產品 PEAK Matrix® 的領導地位感到高興。今年的認可證明我們持續影響市場，以及我們願景與能力的強大力量。我們透過尖端企業人工智能、自動化和協調，賦予客戶自主。」

2024 年 RPA 產品 PEAK Matrix® 評估還分析 SS&C Blue Prism 的商業與銷售模式靈活程度、先進程度，以及客戶採用多個可提供的商業模型，作為成功交付產品能力的一部分。

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關於 SS&C Technologies

SS&C 現時為金融服務和醫療行業，全球服務及軟件供應商。SS&C 於 1986年成立，總部設於美國康涅狄格州溫莎，並於全球各地設有辦事處。SS&C 現時為約 20,000 間金融服務和醫療機構（從全球最大型公司到中小型企業）提供專業知識、規模和科技。

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SOURCE SS&C