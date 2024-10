Everest Group benoemt SS&C Blue Prism tot leider voor het zevende jaar op rij in RPA Products PEAK Matrix® 2024

WINDSOR, Conn., 22 oktober 2024 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) heeft vandaag aangekondigd dat SS&C Blue Prism is uitgeroepen tot Robotic Process Automation (RPA) Leader in de Everest Group Robotic Process Automation (RPA) Products PEAK Matrix® Assessment 2024.

"De sterke visie en roadmap, marktaanwezigheid, diepte en breedte van RPA-mogelijkheden van SS&C BluePrism en zijn vermogen om een uniform platform te bieden met AI, orkestratie, API's en procesintelligentie hebben bijgedragen aan het versterken van zijn positie als Leader in de RPA Products PEAK Matrix® 2024 van Everest Group," zegt Amardeep Modi, vicepresident bij Everest Group. "Klanten noemden als sterkste punten het gebruiksgemak, de schaalbaarheid en de veerkracht van het product, samen met de beschikbaarheid van robuuste ondersteuning en training."

Deze beoordeling analyseert de veranderende dynamiek van het wereldwijde RPA-landschap en 27 technologieleveranciers op verschillende belangrijke vlakken. De SS&C Blue Prism-assessment omvatte de analyse van jaar-op-jaar groei, visie en strategie, feedback van klanten over waarde en tevredenheid en de dekkingsbreedte van het bedrijf voor industriële en bedrijfsomvangsegmenten.

"We zijn zeer blij met de positie van SS&C Blue Prism als leider in de PEAK Matrix® voor RPA-producten van Everest Group," zegt Rob Stone, senior vicepresident en algemeen directeur van SS&C Technologies. "De erkenning van dit jaar toont onze voortdurende impact op de markt en de kracht van onze visie en capaciteiten. Wij empoweren onze klanten door middel van geavanceerde enterprise AI, automatisering en orkestratie."

De RPA Products PEAK Matrix® Assessment 2024 meet ook de flexibiliteit van het commerciële en verkoopmodel van SS&C Blue Prism, samen met de progressiviteit en de acceptatie door klanten van beschikbare commerciële modellen als onderdeel van het vermogen om producten succesvol te leveren.

SS&C Blue Prism digitaliseert activiteiten op het gebied van financiële dienstverlening, verzekeringen, gezondheidszorg en farmaceutica, banken en meer. Praat met een expert over het intelligente automatiseringsaanbod van SS&C Blue Prism.

Over SS&C Technologies

SS&C is een wereldwijde diensten- en softwareleverancier voor de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg. SS&C werd opgericht in 1986, heeft zijn hoofdkantoor in Windsor, Connecticut, en kantoren over de hele wereld. Zo'n 20.000 organisaties in de financiële dienstverlening en gezondheidszorg, van 's werelds grootste bedrijven tot kleine en middelgrote bedrijven, vertrouwen op SS&C voor expertise, schaalgrootte en technologie.

Meer informatie over SS&C (Nasdaq: SSNC) is beschikbaar op www.ssctech.com.

Volg SS&C op Twitter, LinkedIn en Facebook.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692536/SSC_Logo.jpg