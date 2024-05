Das texanische Institut für Herzrhythmusstörungen am St. David's Medical Center veranstaltet internationale Konferenz über komplexe Herzrhythmusstörungen

AUSTIN, Texas, 8. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Am 18. und 19. April 2024 veranstaltete das Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) am St. David's Medical Center sein siebtes internationales Symposium über komplexe Herzrhythmusstörungen, EPLive 2024. Die diesjährige Veranstaltung zählte 1.000 registrierte Teilnehmer aus der ganzen Welt, darunter Argentinien, Italien und Japan, und mehr als 250 Personen waren persönlich anwesend.

Source: St. David's Healthcare

Zu den Teilnehmern gehörten praktizierende klinische Herz-Elektrophysiologen, Elektrophysiologen in Ausbildung und allgemeine Kardiologen, die sich für die Behandlung komplexer Herzrhythmusstörungen interessieren - Erkrankungen, bei denen das Herz in einem unregelmäßigen oder anormalen Rhythmus schlägt. Das primäre Lehrmittel waren Live-Fälle mit Expertenkommentaren, die aus dem Elektrophysiologiezentrum am St. David's Medical Center, dem führenden Zentrum für robotergestützte Elektrophysiologie in Nordamerika, übertragen wurden.

Auf der EPLive 2024 wurden Live-Fälle mit kommerziell zugelassenen Pulsfeldablationssystemen (PFA) vorgestellt - der größte Fortschritt auf dem Gebiet der Elektrophysiologie (EP) seit Jahrzehnten. Der erste kommerziell zugelassene PFA-Fall in den USA wurde Anfang dieses Jahres von Ärzten am TCAI durchgeführt. Die PFA erzeugt hochfrequente elektrische Impulse, um Muskelzellen zu zerstören, die Herzrhythmusstörungen verursachen, ohne dabei übermäßige Hitze oder Kälte zu verwenden. Der nicht-thermische Ansatz schädigt das umliegende Gewebe nicht und verbessert daher die Ergebnisse für den Patienten.

"Die Praxisnähe von EPLive - aktuelle und angehende Elektrophysiologie-Experten erleben Live-Fälle von weltweit führenden Elektrophysiologie-Experten in verschiedenen Umgebungen mit neuer Technologie - ist der Grund, warum diese zweitägige Konferenz so wichtig ist", sagte Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., Kardio-Elektrophysiologe und leitender medizinischer Direktor von TCAI und EPLive-Kursleiter. "Mit EPLive wollen wir das Leben von Patienten auf der ganzen Welt positiv beeinflussen."

Neben dem TCAI nahmen auch einige der weltweit führenden Zentren teil: Albert Einstein College of Medicine (New York), Cleveland Clinic, Houston Methodist, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General, Monzino Heart Center (Italien), St. Bernard's Heart and Vascular Center (Arkansas), UCLA Health, University of Chicago Medicine, UC Health Center (Colorado), University of Pennsylvania und University of Texas Southwestern Medical Center.

Zusätzlich zu den Demonstrationen von Dr. Natale bot EPLive Präsentationen von mehreren TCAI-Ärzten, darunter der Co-Direktor des Kurses, Dr. Amin Al-Ahmad, Dr. John Allison, Dr. Weeranun Bode, Dr. David Burkhardt, Dr. Robert Canby, Dr. Joseph Gallinghouse, Dr. Rodney Horton, Dr. Patrick Hranitzky und Dr. David Kessler.

Ärzte erhielten auf der Konferenz maximal 14,5 American Medical Association (AMA) Physician's Recognition Award (PRA) Category 1 Credit™ Stunden.

Weitere Informationen über die Konferenz finden Sie unter EP-Live.com.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2407351/EP_Live_Event_2024_1080p.mp4