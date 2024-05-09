معهد تكساس لاضطراب نظم القلب في مركز سانت ديفيد الطبي يستضيف مؤتمرًا دوليًا حول اضطرابات نظم القلب المعقدة

أوستن، تكساس, 9 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- استضاف معهد تكساس لاضطراب نظم القلب Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) في مركز سانت ديفيد الطبي (St. David's Medical Center) منتداه الدولي السادس حول اضطرابات نظم القلب المعقدة، الذي يحمل عنوان "EPLive 2022". وشمل الحدث هذا العام 1000 مشارك مسجَّل من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأرجنتين وإيطاليا واليابان، بالإضافة إلى أكثر من 250 فردًا حضروا بصفة شخصية.

Source: St. David's Healthcare

وكان من بين المشاركين اختصاصيّي الفيزيولوجيا الكهربية القلبية الممارسين، وباحثي الفيزيولوجيا الكهربية وأطباء تخصص القلب العام المهتمين بمعالجة اضطرابات نظم القلب المعقدة، وهي حالة ينبض فيها القلب بإيقاع غير منتظم أو غير طبيعي. وكانت أداة التدريس الأساسية عبارة عن حالات حية مع نشر تعليقات الخبراء من مركز الفيزيولوجيا الكهربائية في مركز سانت ديفيد الطبي، وهو مركز الفيزيولوجيا الكهربائية الروبوتية الرائد في أمريكا الشمالية.

وقد تضمنت الحالات المباشرة التي تم تنفيذها خلال منتدى EPLive 2024 أنظمة الاجتثاث بالحقل النبضي (PFA) المعتمدة تجارياً، والتي تمثل أكبر تقدم في مجال الفسيولوجيا الكهربائية منذ عقود. تم تنفيذ أول حالة اجتثاث بالحقل النبضي معتمدة تجارياً في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام من قبل الأطباء في معهد TCAI. وينتج الاجتثاث بالحقل النبضي نبضات كهربائية عالية التردد لتدمير خلايا العضلات التي تسبب إيقاعات قلبية غير منتظمة دون استخدام حرارة زائدة أو تبريد زائد. ولا يضر النهج غير الحراري بالأنسجة المحيطة، وبالتالي، يعزز نتائج المريض.

وقال أندريا ناتالي، الحاصل على دكتوراه في الطب، وزميل جمعية نظم القلب، وزميل كلية الطب الأمريكية، وزميل جمعية القلب الأوروبية، واختصاصي الفيزيولوجيا الكهربائية القلبية، والمدير الطبي التنفيذي لمعهد TCAI ومدير دورة منتدى EPLive: "إن طبيعة التطبيق العملي لمنتدى EPLive، الذي يعرّض المهنيين الحاليين والطامحين للانضمام إلى التخصص إلى حالات حية من خبراء الفيزيولوجيا الكهربائية الرائدين في العالم في بيئات مختلفة باستخدام التكنولوجيا الجديدة هي السبب في أهمية عقد هذا المؤتمر الذي يستمر يومين". "ومع منتدى EPLive، نسعى جاهدين للتأثير بشكل إيجابي على حياة المرضى في جميع أنحاء العالم."

وبالإضافة إلى معهد TCAI، شاركت بعض المراكز الرائدة في العالم: كلية ألبرت آينشتاين للطب (نيويورك) ، وعيادة كليفلاند ، ومستشفى ميتودست هيوستن (Houston Methodist)، ومعهد نظم القلب في مدينة كانساس ، ومستشفى ماساتشوستس جنرال ، ومركز قلب مونزينو (إيطاليا) ، ومركز القلب والأوعية الدموية في سانت برنارد (أركنساس) ، ومركز الرعاية الطبية بجامعة كاليفورنيا (لوس أنجلوس) UCLA Health ، والمركز الطبي بجامعة شيكاغو (University of Chicago Medicine)، ومستشفى جامعة كولورادو UC Health Center (كولورادو) ، والمركز الطبي بجامعة بنسلفانيا والمركز الطبي بجامعة جنوب شرق تكساس.

بالإضافة إلى العروض التي قدمها الدكتور ناتالي، شهد منتدى EPLive تقديم عروض من قبل العديد من أطباء معهد TCAI، بما في ذلك المدير المشارك للدورة ، أمين الأحمد ، دكتوراه في الطب ، جون أليسون ، دكتوراه في الطب ، ويرانون بودي ، دكتوراه في الطب ، ديفيد بوركهارت ، دكتوراه في الطب ، روبرت كانبي ، دكتوراه في الطب ، جوزيف غالنجهاوس ، دكتوراه في الطب ، رودني هورتون ، دكتوراه في الطب ، باتريك هرانيتزكي ، دكتوراه في الطب وديفيد كيسلر ، دكتوراه في الطب.

وقد حصل الأطباء المشاركون في المؤتمر على حد أقصى من الساعات المعتمدة بلغ 14.5 ساعة معتمدة من من الفئة الأولى بنظام الساعات المعتمدة الخاص بجائزة تقدير الأطباء التابعة للجمعية الطبية الأمريكية (AMA PRA Category 1 Credit™).

لمزيد من المعلومات حول المؤتمر، تفضلوا بزيارة الرابط التالي EP-Live.com .