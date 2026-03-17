Starlight Investments 宣佈其 Canadian Multi-family Growth Fund IV 完成募集

Starlight 至今集資規模最大的基金，將可收購超過 10,000 個租賃單位

多倫多2026年3月18日 /PRNewswire/ -- 全球頂尖房地產投資及資產管理公司 Starlight Investments (「Starlight」) 今日宣佈，旗下旗艦增長基金系列的第四隻基金 Starlight Canadian Residential Growth Fund IV（加拿大住宅增長基金 IV ，以下簡稱「增長基金 IV」）已完成募集。該基金系列專門投資於加拿大的多戶型住宅物業。

增長基金 IV 獲得來自全球多元投資者基礎的大量股權承諾，使公司能夠在加拿大各大市場收購超過 10,000 個租賃住宅單位。 此基金得到來自加拿大、亞太區以及歐洲、中東和非洲 (EMEA) 機構投資者的踴躍認購，包括現有有限合夥人的大額加碼投資，同時迎來幾位加入這項綜合投資工具的全新全球投資者。

Starlight Investments

Starlight Investments 全球市場總裁 Raj Mehta 表示：「增長基金 IV 完成募集，反映投資者對 Starlight 的環球經驗、在加拿大出租住宅物業的實證往績和表現，以及支持全國租賃住房市場的長期利好因素，繼續充滿信心。 我們由衷感謝新舊投資者的信任及支持，並將繼續秉持嚴謹的投資策略和主動的資產管理方針，為其創造既穩定又長遠的價值。」

Starlight 的增長基金平台專注於在加拿大主要城市收購、管理及優化高質素、地段優越的租賃物業。 憑藉卓越的營運能力，平台締造出由專業團隊管理的租賃社區，不但為投資者創造長遠價值，同時也提升住客體驗。

三十多年來，Starlight 始終是享譽全球的房地產投資與資產管理公司，其各項房地產投資策略均錄得非凡佳績，並秉持負責任的管理理念。 公司持續拓展其全球業務版圖，代表來自多個大洲的機構合作夥伴管理資產並投資。

關於 Starlight Investments

Starlight Investments 是全球領先的房地產投資及資產管理公司，總部位於加拿大安大略省多倫多。 Starlight 為一家私人持有的業主、房地產開發商及資產管理公司，擁有超過 70,000 個多戶型住宅單位及逾 700 萬平方呎的商業物業，資產管理規模 (AUM) 達 300 億加元，並提供多元化的房地產投資策略及相關投資工具。 Starlight 的使命是在深厚經驗與前瞻思維之間取得平衡，為投資者及社區帶來正面影響。 在 Starlight，我們以創造影響力為投資核心。

詳情請見 www.starlightinvest.com，或在 LinkedIn 與我們保持聯繫。

聯絡方式：環球市場總裁 Raj Mehta，+1-647-725-0498, [email protected]；市場推廣與傳訊副總裁 Talia Schwebel，[email protected]

SOURCE Starlight Investments