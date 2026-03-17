Starlight Investments, 캐나다 멀티패밀리 성장 펀드 IV 모집 마감 발표

Starlight 사상 최대 규모 펀드 조성, 1만 호가 넘는 임대 스위트 인수 기반 마련

토론토, 2026년 3월 18일 /PRNewswire/ -- 글로벌 부동산 투자 및 자산운용 선도 기업인 스탈라이트 인베스트먼츠(Starlight Investments, 이하 스탈라이트)가 17일 스탈라이트 캐나다 주거용 성장 펀드 IV(Starlight Canadian Residential Growth Fund IV, 이하 Growth Fund IV)의 성공적인 모집 마감을 발표했다. 이는 캐나다 멀티패밀리 부동산에 중점을 둔 스탈라이트의 대표 성장 펀드 시리즈 중 네 번째 펀드다.

Growth Fund IV는 다양한 글로벌 투자자 기반으로부터 상당 규모의 지분 출자 약정을 확보했으며, 이를 통해 캐나다 주요 시장 전역에서 1만 호가 넘는 임대 스위트를 인수할 수 있게 됐다. 이 펀드는 캐나다, 아시아태평양, 유럽•중동•아프리카(EMEA) 전역 기관투자자들의 전폭적인 참여를 이끌어냈으며, 이 혼합형(commingled) 투자기구에는 기존 유한책임사원들의 대규모 재출자와 함께 여러 신규 글로벌 투자자들도 참여했다.

Starlight Investments

스탈라이트 인베스트먼츠의 글로벌 마켓 부문 사장인 라지 메타(Raj Mehta)는 "Growth Fund IV의 모집 마감은 캐나다 멀티패밀리 부문에서 스탈라이트의 글로벌 경험, 입증된 실적과 성과, 그리고 전국 임대주택 시장을 뒷받침하는 장기 펀더멘털에 대한 지속적인 신뢰를 반영한다"며 "오랜 기간 함께해 온 투자자들과 신규 투자자들이 보여준 신뢰에 감사드리며, 우리는 엄격한 투자 원칙과 적극적인 자산운용을 통해 안정적이고 장기적인 가치를 제공하는 데 계속 집중할 것"이라고 말했다.

스탈라이트의 Growth Fund 플랫폼은 캐나다 주요 도시의 우수한 입지에 있는 고품질 임대 부동산의 인수, 관리 및 운영에 중점을 두고 있다. 운영상의 탁월함을 바탕으로 이 플랫폼은 전문적으로 관리되는 임대 커뮤니티를 제공하며, 투자자에게 지속적인 가치를 창출하는 동시에 거주자 경험을 개선한다.

스탈라이트는 30년이 넘는 기간 동안 자사의 부동산 전략 전반에 걸쳐 입증된 실적과 책임 있는 관리를 제공하며 글로벌 부동산 투자 및 자산운용 부문 선도 기업으로 자리매김해 왔다. 회사는 여러 대륙에 걸친 기관 파트너를 대신해 자산을 운용하고 투자하면서 글로벌 입지를 넓혀가고 있다.

스탈라이트 인베스트먼츠 소개

스탈라이트 인베스트먼츠(Starlight Investments)는 캐나다 온타리오주 토론토에 본사를 둔 글로벌 부동산 투자 및 자산운용 선도 기업이다. 비상장 민간 기업으로서 7만 호가 넘는 다가구 주거용 스위트와 700만 제곱피트가 넘는 상업용 부동산 공간을 보유•개발•운용하고 있으며, 운용자산(AUM)은 300억 캐나다달러에 달한다. 스탈라이트는 다양한 부동산 전략에 걸쳐 여러 투자 수단을 제공한다. 스탈라이트의 핵심 사명은 축적된 경험과 미래지향적 호기심의 균형을 바탕으로 투자자와 지역사회 모두에 긍정적인 영향을 끼치는 것이다. 스탈라이트는 영향력을 고려한 투자를 실천한다.

자세한 내용은 www.starlightinvest.com 또는 LinkedIn에서 확인할 수 있다.

문의처:

라지 메타(Raj Mehta), 글로벌 마켓 부문 사장, +1-647-725-0498, [email protected]

탈리아 쉬웨벨(Talia Schwebel), 마케팅 및 커뮤니케이션 부문 부사장, [email protected]

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SOURCE Starlight Investments