Startek 澳洲榮獲「首選僱主」及 ABA100®「卓越商業表現」大獎

- 兩大獎項表彰其在職場文化及商業管理方面的卓越成就

澳洲墨爾本2025年12月19日 /美通社/ -- 數碼優先的全球客戶體驗 (CX) 解決方案供應商 Startek® 宣佈，Startek 澳洲在「2025 年度澳洲商業大獎」中，榮獲「首選僱主」及 ABA100®「卓越商業表現獎」得主殊榮。這兩個獎項表彰了該機構在人才管理實踐及卓越商業表現方面的成就。

「首選僱主」嘉許

Startek 澳洲獲選為「澳洲商業大獎」的「首選僱主」得主。此殊榮旨在表彰那些擅於建立積極和具支持性的工作環境，讓員工能充分發揮潛能的卓越機構。

「首選僱主」類別評估有效的招聘、員工參與及保留策略、以核心價值為基礎的高績效文化培養、領導力發展與專業成長計劃，以及促進員工身心健康和工作與生活平衡的舉措。這項認可反映了 Startek 澳洲持續致力於營造一個進步且以人為本的職場環境。

卓越商業表現嘉許

此外，Startek 澳洲亦在「澳洲商業大獎」中榮膺 ABA100®「卓越商業表現獎」[BXA] 得主。澳洲商業大獎之「卓越商業表現獎」旨在表彰成功實施展現卓越商業管理舉措的機構。

「卓越商業表現」類別認可強大的領導力、管治、策略執行、創新及績效管理。這項殊榮凸顯了 Startek 澳洲將策略轉化為持續且可量化的業務成果之能力。

「獲得這些獨特的殊榮，反映了我們專注於在『人才』與『績效』之間取得完美平衡。」Startek 首席人力資源官 SM Gupta 表示，「我們將繼續致力於建立一個進步的職場，讓我們的員工得以茁壯成長並取得成功，同時鞏固我們的業務基礎，為客戶提供長遠價值。」

這些獎項共同鞏固了 Startek 澳洲作為一家既重視員工體驗又兼顧卓越商業表現的機構之地位。

關於 Startek

Startek® 是客戶體驗管理的全球領導者，提供全面的數碼轉型及 CX 解決方案。憑藉超過 35 年的專業經驗，Startek 協助各行各業的企業創造難忘且個人化的客戶互動。Startek 業務遍及 14 個國家，擁有一支由超過 38,000 名員工組成的團隊，致力透過創新、同理心及卓越營運，將品牌與其客戶聯繫起來。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.startek.com 並在 LinkedIn@Startek 上關注我們。

