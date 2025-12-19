Startek Australia が Employer of Choice および ABA100® ビジネス エクセレンス賞受賞企業として認定

- 職場文化とビジネス管理の卓越性を表彰する2つの賞

メルボルン（オーストラリア）, 2025年12月19日 /PRNewswire/ -- デジタルファーストのグローバルカスタマーエクスペリエンス（CX）ソリューションプロバイダーであるStartek®は、2025年にStartek AustraliaがEmployer of Choiceの受賞者、およびThe Australian Business AwardsのABA100® Business Excellenceの受賞者として認められたことを発表しました。これら 2 つの賞は、人事慣行とビジネスの卓越性における組織の業績を表彰するものです。

選ばれる雇用主の認定

Startek Australia は、オーストラリアビジネスアワードの「Employer of Choice」受賞企業として認められました。この表彰は、従業員が潜在能力を最大限に発揮できる、前向きで支援的な職場環境の構築に優れた組織を表彰するものです。

「選ばれる雇用主」部門では、効果的な採用、エンゲージメント、保持戦略、中核的価値観に根ざした高パフォーマンス文化の育成、リーダーシップ開発および専門的成長プログラム、従業員の幸福とワークライフバランスを促進する取り組みが評価されます。この認定は、進歩的で人材を第一とする職場環境の育成に対する Startek Australia の継続的な取り組みを反映しています。

ビジネスエクセレンス認定

また、Startek Australia は、オーストラリアビジネスアワードのビジネスエクセレンス部門 ABA100® 受賞者 [BXA] として表彰されました。オーストラリアビジネスエクセレンス賞は、ビジネス管理の卓越性を示す取り組みを成功裏に実施した組織を表彰するものです。

ビジネス エクセレンス カテゴリでは、強力なリーダーシップ、ガバナンス、戦略実行、イノベーション、パフォーマンス管理が評価されます。この認定は、Startek Australia が戦略を一貫性があり測定可能なビジネス成果に変換する能力を高く評価するものです。

「こうした際立った評価を受けたことは、人材と業績の完璧なバランスを実現するという当社の取り組みを反映しています」と、Startekの最高人事責任者であるSM Gupta氏は述べた。当社は、ビジネス基盤を強化して顧客に長期的な価値を提供しながら、従業員が成長し成功できる進歩的な職場環境の構築に引き続き尽力します。」

これらの賞により、従業員のエクスペリエンスとビジネスの卓越性の両方を優先する組織としての Startek Australia の地位が強化されます。

Startekについて

Startek®は、カスタマー・エクスペリエンス管理の世界的なリーダーとして、包括的なデジタル・トランスフォーメーションとCXソリューションを提供しています。多様な業界の企業が顧客一人一人に寄り添い、印象に残る体験を提供できるよう、Startekは35年以上の専門知識を活かして支援します。Startek は 38,000 人以上の従業員を擁し、14 か国で事業を展開しており、イノベーション、共感、優れた運営を通じてブランドと顧客を結びつけることに尽力しています。詳細については、www.startek.com にアクセスし、LinkedIn@Startek をフォローしてください。

ロゴ: https://mma.prnewswire.com/media/2222919/5688895/Startek_Logo.jpg

SOURCE Startek