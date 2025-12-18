Startek 馬來西亞榮獲三項 HR Asia 2025 大獎，印證其以人為本的企業文化

在職場文化、多元平等共融（DEI）及可持續發展方面的卓越表現備受嘉許

馬來西亞吉隆坡和丹佛2025年12月18日 /美通社/ -- 數碼優先的全球客戶體驗（CX）解決方案供應商 Startek® 宣佈， Startek 馬來西亞在「2025 年 HR Asia 亞洲最佳企業僱主大獎」中榮獲三項重要殊榮。該機構在 2025 年連續第六年奪得「HR Asia 亞洲最佳企業僱主大獎（馬來西亞區）」，並連續第三年獲得「HR Asia 多元、平等與共融大獎」（為唯一獲獎的業務流程外判（BPO）機構），以及榮獲「HR Asia 可持續職場大獎」。

這些成就凸顯了公司致力於建立一個包容、具支援性且面向未來的職場環境的承諾。這些獎項旨在表彰那些憑藉高員工參與度、前瞻性人力資源措施及信任文化，而被員工評選為「首選僱主」的機構。評選過程包括 HR Asia 獨有的 TEAM 評估、全面審查，以及對職場政策和員工反饋的詳細檢閱。

「這些殊榮反映了我們團隊共同的熱誠、韌性及承擔。」Startek 全球首席人力資源官 SM Gupta 表示，「在 Startek，我們持續投資於創造一個讓每位員工都感到受重視、被包容並具備成功條件的環境。我們以人為本的方針推動了企業文化發展，並鞏固了我們作為區內首選僱主的地位。」

Startek 馬來西亞持續獲得認可，彰顯了其員工參與計劃、DEI（多元、平等與共融）項目及可持續職場實踐的優勢。該機構繼續重視成長、共融及員工福祉，讓員工得以盡展所長，為客戶提供卓越價值。

關於 HR Asia 大獎

HR Asia 大獎是區內最具權威的僱主認可計劃之一，旨在表彰在員工參與度、職場文化及領導效能方面表現卓越的機構。獲獎者是透過綜合方法選出，包括員工調查、文化審計及 HR Asia 的 TEAM 評估模型。

關於 Startek

Startek® 是客戶體驗管理的全球領導者，提供全面的數碼轉型及 CX 解決方案。憑藉超過 35 年的專業經驗，Startek 協助各行各業的企業創造難忘且個人化的客戶互動。Startek 業務遍及 14 個國家，擁有一支由 38,000 名員工組成的團隊，致力透過創新、同理心及卓越營運，將品牌與其客戶聯繫起來。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.startek.com 並在 LinkedIn @Startek 上關注我們。

SOURCE Startek