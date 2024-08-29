Sun Life 聯同 Beyond Sport 攜手建構「Hoops+Health」計畫，幫助超過 14,000 名兒童和全亞洲多個社區積極預防糖尿病

這項社區計畫通過改善六個亞洲市場的社區籃球場並提供學習機會，藉由籃球激勵兒童和社區參與其中，進行各項活動並擁抱健康生活。

香港2024年8月29日 /美通社/ -- Hoops+Health 計畫在 2024 年幫助超過 14,000 名兒童和社區注入活力，這是 Sun Life 與在全球推動體育運動以促進社會變革的基金會 Beyond Sport 合作中一個重要的里程碑。

該計畫在香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和越南實行，並於 2023 年 9 月開展，鼓勵各地兒童和社區擁抱積極健康的生活方式。該計畫專注於三個關鍵領域：通過在弱勢地區翻新籃球場，提供玩樂所需的安全空間，從而增加體育活動機會；透過舉辦場地開幕活動、義工日和教育工作坊來吸引當地社區、教練和 Sun Life 員工；最後透過免費的籃球活動激勵年輕人多做運動。

這項計畫源自「健康活力兒童環球聯盟」在 2022 年完成的研究，該研究發現，6-17 歲的亞洲兒童缺乏身體活動，指出需要為活動不足的青少年提供更多活動機會，並解決相關的糖尿病患增加問題1。

自 2023 年 9 月推出以來，超過 4,500 名社區成員已經通過 Hoops+Health 使用了五處新裝修的體育設施。85 名教練已獲得籃球訓練，而該計劃亦接觸了超過 9,000 名年輕人。展望未來，我們計劃改善球場管理事宜，並籌募年度維護經費，以確保這些球場在未來能長期維持下去。

Sun Life 亞洲首席客戶兼分銷官 David Broom 表示：「在 Sun Life，我們認識到運動在保持年輕人活躍、健康和積極參與社會事宜方面扮演著重要的角色。我們的 Hoops+Health 計畫旨在創建空間，為每個人提供培訓和訓練的機會，包括從初學者到有抱負的運動員。該計畫的結果確實振奮人心。我們希望這些活化的籃球場將繼續成為當地社區的心臟，同時我們亦會持續為培育更健康、更積極活躍的亞洲新一代邁進。」

通過體育為社區賦能

Beyond Sport 執行董事 Fred Turner 強調運動有多方面的好處：「運動不僅是保持身心活躍和健康的絕佳方式，而且還能傳授出超越球場外的寶貴生活技能。但是，獲得這些好處的能力取決於有沒有適當的培訓基礎設施和設施的可用性。Hoops+Health 合作計畫旨在通過運動增強當地社區的能力，為兒童和成人提供安全且具功能性的學習和發展空間。」

Sun Life 承諾預防糖尿病並邁向更健康的未來

自 2012 年以來，Sun Life 一直致力於預防糖尿病，提升相關意識和改善其護理服務，並以此工作為其全球事業今年在 Journal of Endocrinology and Metabolism 上的一份報告發現，每五位亞洲成年人中就有一位受到年輕發性糖尿病影響。1糖尿病已成為影響全球超過五億人的流行病，預計在未來二十年內該數字將增加一倍，因此 Sun Life 更堅定地保持承諾。Sun Life 投資項目和合作夥伴關係，促進體育活動發展，並以此作為預防糖尿病的方法，從而培養未來更健康的一代。自 2012 年以來，Sun Life 已在全球投入 5,240 萬美元對抗糖尿病。

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結束

備註：除非另有說明，否則所有貨幣數字均以加元計算。

編輯註釋：

Sun Life 簡介

Sun Life 是領先的國際金融服務機構，為個人及企業顧客提供資產管理、財富、保險及健康解決方案。Sun Life 在全球多個市場營運，包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞和百慕達。截至 2024 年 6 月 30 日，Sun Life 的管理資產總額為 1.46 兆美元。有關更多資訊，請造訪 www.sunlife.com。

Sun Life Financial Inc. 於多倫多（多倫多證券交易所）、紐約（紐約證券交易所）及菲律賓（菲律賓證券交易所）等地的證劵交易所上市，其交易代號為 SLF。

關於 Beyond Sport

Beyond Sport 是一個全球性的基金會，利用體育的變革性力量來解決當今重要的社會問題。該組織倡導通過增加體育機會和促進平等，創造更包容和進步的世界，並與相關的人、計畫和社區合作。

自 2008 年以來，該全球基金會已募集超過 2,000 萬美元，用以推動社會變革。Beyond Sport 除了提供重要的能力建構工具外，還向 75 個國家的 384 項計畫撥款 950 萬美元，以支援其領導人創造持久的改變。有關更多資訊，請造訪Beyondsport.org。

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