Program "Hoops+Health" dari Sun Life and Beyond Sport membantu lebih dari 14.000 anak dan masyarakat Asia agar aktif bergerak demi mencegah diabetes

Program komunitas ini menginspirasi keterlibatan, aktivitas, dan hidup sehat melalui olah raga bola basket dengan meningkatkan akses masyarakat ke lapangan dan pendidikan di enam pasar Asia.

HONG KONG,, 30 Agustus 2024 /PRNewswire/ -- Program Hoops+Health telah membantu lebih dari 14.000 anak dan masyarakat aktif bergerak di tahun 2024. Program ini adalah pencapaian penting yang signifikan dalam kemitraan Sun Life dengan yayasan olahraga global untuk perubahan sosial, Beyond Sport.

Diluncurkan di Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam, program ini dimulai pada bulan September 2023 dengan mendorong gaya hidup aktif dan sehat di kalangan anak-anak dan masyarakat di Asia. Program ini berfokus pada tiga bidang utama, yaitu meningkatkan akses ke aktivitas fisik melalui renovasi lapangan basket, sehingga menyediakan tempat yang aman untuk bermain di daerah-daerah yang kurang beruntung; melibatkan masyarakat lokal, pelatih, dan karyawan Sun Life dengan mengadakan acara pembukaan lapangan, hari sukarelawan, dan lokakarya pendidikan; dan yang terakhir adalah menginspirasi generasi muda agar lebih aktif melalui berbagai sesi basket yang bisa didapatkan tanpa biaya.

Program ini merupakan hasil penelitian Active Healthy Kids Global Alliance pada tahun 2022 yang mendapati bahwa aktivitas fisik anak-anak usia 6-17 tahun di Asia sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu meningkatkan hasil kesehatan bagi kaum muda yang kurang terlayani dan mengatasi peningkatan diabetes yang mengkhawatirkan.1.

Sejak diluncurkan pada bulan September 2023, lebih dari 4.500 anggota masyarakat telah menggunakan lima lokasi olahraga yang baru direnovasi melalui Hoops+Health. 85 pelatih telah mendapat pelatihan bola basket dan lebih dari 9.000 anak muda telah dijangkau melalui program ini. Selanjutnya, ada rencana meningkatkan manajemen lapangan dan menggalang dana untuk pemeliharaan tahunan guna memastikan bahwa semua lapangan ini sangat awet di kemudian hari.

David Broom, Chief Client dan Distribution Officer di Sun Life Asia, mengatakan, "Sun Life menyadari pentingnya olahraga agar generasi muda tetap aktif, sehat, dan terlibat. Tujuan program Hoops+Health adalah menciptakan ruang di mana semua orang, mulai dari pemula hingga calon atlet, bisa mendapatkan pembinaan dan pelatihan. Hasil program ini benar-benar menginspirasi. Kami harap lapangan basket yang telah direnovasi ini akan terus menjadi bagian penting bagi semua lingkungan lokal ini, di saat kami mengambil langkah positif untuk membina generasi yang lebih sehat dan aktif di Asia."

Memampukan Masyarakat Melalui Olahraga

Fred Turner, Direktur Eksekutif di Beyond Sport, menekankan banyaknya manfaat olahraga, "Olahraga adalah cara yang luar biasa untuk tetap aktif dan sehat sekaligus memberikan keterampilan hidup yang berharga di luar lapangan. Namun kemampuan mendapatkan semua manfaat ini tergantung pada ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pembinaan yang tepat. Program kerja sama Hoops+Health didedikasikan untuk memampukan masyarakat lokal melalui olahraga, dengan menyediakan ruang yang aman dan fungsional bagi anak-anak dan orang dewasa untuk belajar dan berkembang."

Komitmen Sun Life Terhadap Pencegahan Diabetes dan Masa Depan Lebih Sehat

Sejak tahun 2012, Sun Life telah memperjuangkan pencegahan, kesadaran, dan kepedulian terhadap diabetes sebagai tujuan globalnya. Menurut laporan dalam Journal of Endocrinology and Metabolism tahun ini, diabetes usia muda dialami oleh satu dari lima orang dewasa di Asia.1 Karena diabetes menjadi epidemi kesehatan yang memengaruhi lebih dari setengah miliar penduduk dunia - dan angka ini diperkirakan akan bertambah dua kali lipat dalam dua puluh tahun mendatang -, komitmen Sun Life tetap teguh. Sun Life berinvestasi pada berbagai proyek dan kemitraan yang mendukung aktivitas fisik sebagai cara mencegah diabetes, sehingga menumbuhkan generasi yang lebih sehat di masa mendatang. Sun Life telah menyumbang $52,4 juta untuk memerangi diabetes di seluruh dunia sejak tahun 2012.

Tentang Sun Life

Sun Life adalah perusahaan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan solusi manajemen aset, kekayaan, asuransi dan kesehatan bagi Klien perorangan maupun institusi. Sun Life beroperasi di sejumlah negara termasuk Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Australia, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Bermuda. Per 30 Juni 2024, total aset kelolaan Sun Life adalah $1,46 triliun. Untuk informasi lebih lanjut, harap kunjungi www.sunlife.com.

Sun Life Financial Inc. berdagang di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE) dan Filipina (PSE) dengan kode saham SLF.

Tentang Beyond Sport

Beyond Sport adalah yayasan global yang memanfaatkan kekuatan transformatif olahraga untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang kritis saat ini. Organisasi ini memperjuangkan orang-orang, program, dan komunitas yang menggunakan olahraga untuk membangun peluang dan kesetaraan agar menciptakan dunia yang lebih inklusif dan progresif.

Sejak tahun 2008, Beyond Sport telah menggalang lebih dari AS$20 juta untuk mendukung perubahan sosial. Beyond Sport telah menghibahkan dana sebesar AS$9,5 juta untuk 384 inisiatif di 75 negara selain pengembangan kemampuan yang penting, mendukung para pemimpin untuk menciptakan perubahan yang langgeng. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi beyondsport.org.

