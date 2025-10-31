SuperX 公佈2025財年年度財務業績；為2026財年AI基礎設施增長奠定堅實基礎

2025 財年業績主要反映傳統業務；財年後重大里程碑為下一階段擴張鋪平道路

新加坡 2025年11月1日 /美通社/ -- SuperX AI Technology Limited（納斯達克股票代碼：SUPX）（簡稱「SuperX」或「公司」，前身為 Super X AI Technology Limited 和 Junee Limited）今日公佈了其截至2025年6月30日的財年財務業績。2025財年是公司發展的關鍵轉型年，公司戰略重心從原有的室內設計業務成功轉向全棧式人工智慧基礎設施解決方案。

公司於2025年6月正式完成了企業品牌重塑，將公司名稱從 Junee Limited 更改為 Super X AI Technology Limited（隨後再次更名為 SuperX AI Technology Limited），並啟動了以人工智慧基礎設施為核心的新業務運營，標誌著新增長時代的開始。因此，本次報告的2025財年財務業績主要反映了我們傳統的室內設計業務，以及品牌重塑後新啟動的AI業務的部分貢獻。這些財務業績是公司從傳統運營過渡到提供全棧式AI基礎設施解決方案的一個歷史基線。

SuperX 以清晰的願景、更穩健的資產實力以及不斷擴展的技術合作夥伴生態系統邁入2026財年，為公司在全球AI基礎設施市場中捕捉重大機遇奠定了堅實基礎。

2025 財年財務（主要反映原傳統室內設計業務）

歷史營收： 在截至2025年6月30日的財年中，公司營收為360萬美元。2025年6月完成企業品牌重塑後一個月內，來源於AI伺服器及相關IT設備的銷售收入實現了約100萬美元的增長。淨虧損為2120萬美元，這主要是由於公司為啟動SuperX的AI產品和服務、積極投入全棧AI基礎設施解決方案的研發，導致非現金成本、員工成本及其他專業費用相應增加。

更多詳情，請參閱公司最新的20-F表格年度報告，其中包含SuperX最新的財務報表、有關SuperX新業務分部的進一步資訊以及相關風險因素的詳細概述。

近期 AI 業務重大進展（ 2025 財年結束後）

本財年結束後，SuperX 作為全球全棧式AI基礎設施解決方案提供商，迅速執行其新戰略，在2025年7月至10月期間取得了多項關鍵進展：

戰略投資與合資企業：

AI 資料中心電源： 與中恒電氣成立合資企業「SuperX Digital Power」，共同推進用於AI資料中心的高壓直流（HVDC）電源基礎設施。該合資公司近期已推出兩款旗艦產品：專為新建AI資料中心設計的 SuperX Panam-800VDC 端到端解決方案，以及專為現有資料中心改造定制的 SuperX Aurora-800VDC 解決方案。

與中恒電氣成立合資企業「SuperX Digital Power」，共同推進用於AI資料中心的高壓直流（HVDC）電源基礎設施。該合資公司近期已推出兩款旗艦產品：專為新建AI資料中心設計的 SuperX Panam-800VDC 端到端解決方案，以及專為現有資料中心改造定制的 SuperX Aurora-800VDC 解決方案。 AI 液冷技術： 與澄天偉業成立合資企業「SuperX Cooltech」，提供先進的AI液冷解決方案，包括冷卻分配單元（CDU）、高性能微通道液冷板（MCLP）及集成熱管理系統。

與澄天偉業成立合資企業「SuperX Cooltech」，提供先進的AI液冷解決方案，包括冷卻分配單元（CDU）、高性能微通道液冷板（MCLP）及集成熱管理系統。 NVIDIA 生態系統准入： 收購了總部位於新加坡的NVIDIA合作夥伴網路（NPN）解決方案提供商 MicroInference 的控股股權，增強了其供應鏈以及對NVIDIA先進AI技術的獲取能力。

收購了總部位於新加坡的NVIDIA合作夥伴網路（NPN）解決方案提供商 MicroInference 的控股股權，增強了其供應鏈以及對NVIDIA先進AI技術的獲取能力。 全球服務交付能力：與華勝天成成立合資企業「SuperX Global Service」，提供全球端到端的專業服務，包括多管道服務接入、部署、維護和管理服務。

全球化拓展：

日本供應中心： 宣佈計畫在日本建立新的AI供應中心，以加速為區域市場提供端到端的解決方案交付和系統集成。該中心預計將於2025年底投入運營。

宣佈計畫在日本建立新的AI供應中心，以加速為區域市場提供端到端的解決方案交付和系統集成。該中心預計將於2025年底投入運營。 美國業務：在矽谷成立了全資美國子公司 SuperX AI Technology USA，作為研發、解決方案設計和美國市場拓展的中心。該子公司預計將於2025年底投入運營。

全棧產品與解決方案發佈：

新一代 AI 伺服器： 推出一系列新一代AI伺服器，包括 XN9160-B200 和 XN9160-B300，以及一體化多模型伺服器（MMS）系列。

推出一系列新一代AI伺服器，包括 XN9160-B200 和 XN9160-B300，以及一體化多模型伺服器（MMS）系列。 機櫃級 AI 平臺： 推出了由NVIDIA GB300晶片賦能的新型機櫃級AI平臺，提供卓越的性能和可擴展性。

推出了由NVIDIA GB300晶片賦能的新型機櫃級AI平臺，提供卓越的性能和可擴展性。 模組化 AI 工廠解決方案：發佈了其「模組化AI工廠解決方案」，這是一種資料中心規模的解決方案，集成了計算、冷卻和電源，旨在將部署週期縮短至六個月以內。

2026 財年展望

SuperX 帶著宏大的戰略藍圖邁入2026財年。公司目前正全面專注於在亞太地區及全球範圍內擴展其AI基礎設施能力。

為支持這一戰略執行，公司自2025年3月以來已獲得長期投資者超過7000萬美元的投資，並於2025年10月與機構投資者達成了超過1.7億美元的額外投資協定，進一步夯實了其資產實力與增長潛力。公司持續歡迎認同SuperX在亞太地區構建未來AI工廠願景的戰略合作夥伴加入。

SuperX 的 2026 財年優先事項包括：

整合近期收購和合資企業的研發及產業鏈能力；

在關鍵市場推進AI工廠的部署；

加強與領先技術提供商和金融機構的合作夥伴關係；

擴展公司的全球服務和交付足跡，以滿足對全棧式AI基礎設施加速增長的需求。

關於 SuperX AI Technology Limited （納斯達克代碼： SUPX ）

SuperX AI Technology Limited 是一家人工智慧基礎設施解決方案提供商。公司通過其新加坡全資子公司 SuperX Industries Pte. Ltd. 和 SuperX AI Pte. Ltd.，為人工智慧資料中心提供全面的產品組合，包括專有硬體、先進軟體以及端到端的服務。公司的服務涵蓋先進的解決方案設計與規劃、高性價比的基礎設施產品集成，以及端到端的運營與維護。其核心產品包括高性能AI伺服器、800伏直流（800VDC）解決方案、高密度液冷解決方案，以及AI雲和AI智慧體。公司總部位於新加坡，為全球的機構客戶提供服務，包括大型企業、研究機構、雲及邊緣計算部署等。欲瞭解更多資訊，請訪問 www.superx.sg

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。此外，我們或我們的代表可能不時以口頭或書面形式作出前瞻性聲明。我們基於當前可獲得的資訊，對未來事件的預期和預測做出這些前瞻性聲明。您可以通過那些非歷史性質的聲明識別前瞻性內容，尤其是使用「可能」、「應當」、「預期」、「預計」、「考慮」、「估計」、「相信」、「計畫」、「預測」、「潛在」或「希望」等詞語或其否定形式的聲明。在評估這些前瞻性聲明時，您應考慮多個因素，包括：我們改變公司方向的能力；我們跟上新技術和市場變化的能力；以及我們業務的競爭環境。這些因素可能導致我們的實際結果與任何前瞻性聲明存在重大差異。

前瞻性聲明僅為預測，在此提醒讀者不要依賴這些聲明。新聞稿中及我們或代表不時作出的其他聲明中討論的前瞻性事件可能不會發生，實際事件和結果可能存在重大差異，並受到關於我們的風險、不確定性和假設的影響。我們沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於不確定性、假設或前瞻性事件未發生所致。

關注我們的社交媒體：

X.com: https://x.com/SUPERX_AI_

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/superx-ai

Facebook: https://www.facebook.com/people/Super-X-AI-Technology-Limited/61578918040072/#

